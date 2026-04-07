Apple оказалась не готова к популярности MacBook Neo — наметился дефицит чипов A18 Pro

Похоже, что представленный недавно ноутбук Apple MacBook Neo стал настоящим хитом, но детали о продажах устройства станут известны только после публикации очередного квартального отчёта компании. По данным авторитетного аналитика Тима Калпана (Tim Culpan), запасы чипов A18 Pro, который стал аппаратной основой MacBook Neo, подходят к концу.

Apple удалось снизить стоимость своего нового ноутбука, в том числе за счёт использования чипов A18 Pro, которые не прошли контроль качеств для iPhone 16 Pro и были забракованы. Однако в случае, если потребуется снова нарастить производство этих чипов, прибыль от продаж MacBook New будет существенно ниже.

В сообщении сказано, что чипы A18 Pro с незначительными дефектами графического процессора не использовались в прошлогодних iPhone 16 Pro, но их задействовали в MacBook Neo. Именно по этой причине чипы в MacBook Neo имеют только пять рабочих ядер GPU, в то время как в iPhone 16 Pro те же чипы имеют шесть ядер GPU.

Калпан сообщил, что изначально Apple планировала выпустить около 6 млн MacBook Neo, используя для этого скопившиеся запасы бракованных чипов A18 Pro. Теперь же, когда спрос на доступный ноутбук оказался гораздо выше ожиданий вендора, Apple столкнулась с дилеммой. Вероятно, в настоящее время компания обсуждает с партнёрами по цепочке поставок варианты решения проблемы.

Один из вариантов заключается в том, чтобы заказать у TSMC производство чипов A18 Pro, хотя пока не ясно, сколько это будет стоить в расчёте на единицу продукции. Возможно, в этом случае Apple придётся повысить стоимость MacBook Neo, чтобы сохранить прибыльность. Альтернативный вариант сводится к ускорению разработки MacBook Neo второго поколения, который изначально планировалось представить только во второй половине 2027 года. В этом устройстве, как ожидается, будут использоваться чипы A19 Pro, оставшиеся от смартфонов iPhone 17 Pro. Также не исключается, что Apple не будет предпринимать каких-то действий, в результате чего доступность MacBook Neo в скором времени снизится. Очевидно, что это самый нежелательный вариант, поскольку руководство Apple не хочет оставлять неудовлетворённым текущий спрос.