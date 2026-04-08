На выставке «Связь-2026» представлен защищённый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro со съёмной камерой

Новый бренд RugOne компании Ulefone представил на московской выставке «Связь-2026» линейку защищённых смартфонов для активного отдыха и эксплуатации в экстремальных условиях. В неё вошли модели Xsnap 7 Pro, Xever 7 и Xever 8.

Самым необычным среди новинок является смартфон Xsnap 7 Pro, поскольку он сочетает в себе продвинутые характеристики и необычную особенность — съёмную камеру. Одна из тыльных камер смартфона фактически представляет собой экшн-камеру, которую можно в любой момент вынуть из смартфона и использовать отдельно. Эта камера обладает широким углом обзора и оптической стабилизацией. Помимо съёмной камеры также имеются сенсоры на 50 и 64 Мп, а фронтальный модуль обладает разрешением 32 Мп.

Смартфон построен на мощном процессоре MediaTek Dimensity 8400 и оснащён 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 Гбайт, а также накопителем на 512 Гбайт. Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц — редкое сочетание для защищённых устройств. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт; заявлена поддержка 5G и eSIM, а работает смартфон под управлением Android 16.

В свою очередь смартфон Xever 7 является более традиционным защищённым смартфоном. Он оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и построен на базе MediaTek Dimensity 7025, предлагая 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 512 Гбайт.

Ключевой особенностью модели является развитая система камер: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнен 64-мегапиксельной камерой ночного видения, а также сверхширокоугольным объективом, тогда как фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Имеется также инфракрасная подсветка для съёмки ночью.

Смартфон получил съёмный аккумулятор ёмкостью 5550 мА·ч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и возможность зарядки через док-станцию Pogo Pin, а также комплект из двух батарей. Среди дополнительных особенностей — встроенный мощный фонарик, eSIM и повышенная защищённость по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

Модель Xever 8 делает акцент на универсальности и практичности. Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а в основе лежит чип MediaTek Helio G200. Конфигурации памяти включают 6 или 8 Гбайт ОЗУ с возможностью расширения за счёт виртуальной памяти и накопитель на 256 Гбайт.

Фотовозможности представлены 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой ИИ и отдельным 20-мегапиксельным модулем ночного видения, тогда как фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. При этом устройство оснащено съёмной батареей ёмкостью 4800 мА·ч, поддерживает зарядку мощностью 18 Вт и фирменную док-станцию Pogo Pin.

Среди особенностей выделяются поддержка eSIM, Hi-Fi-аудиосистема, мощный фонарик и наличие в комплекте сразу двух аккумуляторов. Смартфон также имеет два слота под nano-SIM и отдельный слот для карты microSD, работает под управлением Android 16 и соответствует стандартам защищённости IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

В результате RugOne формирует полноценную экосистему устройств для работы и путешествий вне привычных условий. Xever 7 и Xever 8 делают ставку на практичность за счёт сменных батарей, а Xsnap 7 Pro выступает технологическим флагманом с мощной платформой, аккумулятором на 9000 мА·ч и съёмной экшн-камерой.