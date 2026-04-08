На выставке «Связь-2026» представлен защищённый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro со съёмной камерой

Новый бренд RugOne компании Ulefone представил на московской выставке «Связь-2026» линейку защищённых смартфонов для активного отдыха и эксплуатации в экстремальных условиях. В неё вошли модели Xsnap 7 Pro, Xever 7 и Xever 8.

RugOne Xsnap 7 Pro

Самым необычным среди новинок является смартфон Xsnap 7 Pro, поскольку он сочетает в себе продвинутые характеристики и необычную особенность — съёмную камеру. Одна из тыльных камер смартфона фактически представляет собой экшн-камеру, которую можно в любой момент вынуть из смартфона и использовать отдельно. Эта камера обладает широким углом обзора и оптической стабилизацией. Помимо съёмной камеры также имеются сенсоры на 50 и 64 Мп, а фронтальный модуль обладает разрешением 32 Мп.

Смартфон построен на мощном процессоре MediaTek Dimensity 8400 и оснащён 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 Гбайт, а также накопителем на 512 Гбайт. Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц — редкое сочетание для защищённых устройств. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт; заявлена поддержка 5G и eSIM, а работает смартфон под управлением Android 16.

В свою очередь смартфон Xever 7 является более традиционным защищённым смартфоном. Он оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и построен на базе MediaTek Dimensity 7025, предлагая 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 512 Гбайт.

Ключевой особенностью модели является развитая система камер: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнен 64-мегапиксельной камерой ночного видения, а также сверхширокоугольным объективом, тогда как фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Имеется также инфракрасная подсветка для съёмки ночью.

RugOne Xever 7

Смартфон получил съёмный аккумулятор ёмкостью 5550 мА·ч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и возможность зарядки через док-станцию Pogo Pin, а также комплект из двух батарей. Среди дополнительных особенностей — встроенный мощный фонарик, eSIM и повышенная защищённость по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

Модель Xever 8 делает акцент на универсальности и практичности. Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а в основе лежит чип MediaTek Helio G200. Конфигурации памяти включают 6 или 8 Гбайт ОЗУ с возможностью расширения за счёт виртуальной памяти и накопитель на 256 Гбайт.

Фотовозможности представлены 64-мегапиксельной основной камерой с поддержкой ИИ и отдельным 20-мегапиксельным модулем ночного видения, тогда как фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. При этом устройство оснащено съёмной батареей ёмкостью 4800 мА·ч, поддерживает зарядку мощностью 18 Вт и фирменную док-станцию Pogo Pin.

Среди особенностей выделяются поддержка eSIM, Hi-Fi-аудиосистема, мощный фонарик и наличие в комплекте сразу двух аккумуляторов. Смартфон также имеет два слота под nano-SIM и отдельный слот для карты microSD, работает под управлением Android 16 и соответствует стандартам защищённости IP68/IP69K и MIL-STD-810H.

В результате RugOne формирует полноценную экосистему устройств для работы и путешествий вне привычных условий. Xever 7 и Xever 8 делают ставку на практичность за счёт сменных батарей, а Xsnap 7 Pro выступает технологическим флагманом с мощной платформой, аккумулятором на 9000 мА·ч и съёмной экшн-камерой.

Теги: ulefone, защищенный смартфон, экшн-камера
