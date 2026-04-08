3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Исследователь слил в сеть код эксплойта ...
Исследователь слил в сеть код эксплойта для Windows в ответ на бездействие Microsoft

Исследователь безопасности выложил в сеть код эксплойта нулевого дня для Windows, получившего название BlueHammer. Причиной такого радикального шага стал конфликт специалиста с Центром реагирования Microsoft (MSRC) из-за обработки процесса предоставленной им информации.

Источник изображения: xAI

Исследователь, выступающий под псевдонимом Chaotic Eclipse, 3 апреля выложил код эксплойта на платформе GitHub. Автор выразил разочарование отношением руководства MSRC к предоставленной им ранее информации об инциденте и принципиально отказался объяснять технические детали своего метода раскрытия уязвимости. Эксплойт позволяет локальному злоумышленнику повысить свои привилегии в системе до уровня SYSTEM или получить расширенные права администратора. При этом Microsoft пока не выпустила обновление безопасности, предоставив лишь дежурный комментарий о важности скоординированного раскрытия уязвимостей.

Ведущий аналитик безопасности компании Tharros Уилл Дорманн (Will Dormann) подтвердил работоспособность эксплойта. Он пояснил, что атака представляет собой локальное повышение привилегий, которое комбинирует уязвимость времени проверки до времени использования (Time-of-Check to Time-of-Use, TOCTOU) и путаницу с путями. Этот сложный метод даёт хакеру доступ к базе данных Security Account Manager (SAM), где хранятся хеши паролей локальных аккаунтов. В результате этого возможно запустить командную оболочку с максимальными правами и полностью скомпрометировать компьютер.

Одновременно сам автор кода Chaotic Eclipse и сторонние тестировщики отмечают наличие багов в эксплойте, из-за чего он может работать нестабильно. В частности, на платформе Windows Server код не даёт полных системных прав, а лишь повышает их до администраторского уровня с запросом подтверждения. Дорманн предположил, что раздражение автора могло вызвать требование Microsoft в обязательном порядке прикреплять видео с демонстрацией взлома.

Несмотря на то, что уязвимость требует изначального локального доступа, хакеры легко могут получить его заранее через социальную инженерию или другие бреши в ПО.

Материалы по теме
ИИ-модель Claude обнаружила уязвимость и разработала рабочий эксплойт для FreeBSD
Rowhammer адаптировали для взлома компьютеров через видеокарты — разработаны эксплойты GDDRHammer и GeForge
Apple из-за эксплойта DarkSword изменила схему обновления iOS
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз
В Германии раскрыли лидеров хакерских группировок REvil и GandCrab — это граждане России
В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте
Теги: microsoft, эксплоит, уязвимость
microsoft, эксплоит, уязвимость
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg 7 ч.