Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000

Sandisk выпустила весьма недешёвую карту память формата SD — модель Extreme Pro UHS-II объёмом 2 Тбайт. Накопитель предназначается для профессионалов и тех, для кого качество превыше цены, потому что стоимость новинки составляет $1999,99.

Стоит отметить, что в ассортименте производителя уже есть карта памяти того же объёма, но в более медленной версии UHS-I, и стоимость его составляет менее $500. Новая Sandisk Extreme Pro UHS-II предлагает скорость последовательного чтения до 310 Мбайт/с и записи до 305 Мбайт/с, что соответствует стандарту UHS-II. Карта подходит для видеосъёмки в разрешении 8K и серийной фотосъёмки в высоком разрешении — эти задачи требуют стабильной высокой производительности, которая более важна, чем объём памяти.

Не менее важен и аспект защиты. Карта памяти защищена по стандарту IP68, то есть выдерживает воздействие пыли, воды и падение с высоты до шести метров. И все эти достоинства отражаются на ценнике: удельная стоимость памяти у данного накопителя получается $0,98 за 1 Гбайт — для сравнения, у модели UHS-I того же объёма этот показатель составляет $0,21 за 1 Гбайт.

Другими словами карта памяти Sandisk Extreme Pro UHS-II не предназначается для массового покупателя. Это нишевый продукт, который будет востребован в первую очередь профессионалами, а также теми, кто не привык экономить при покупке качественной электроники.

Теги: sandisk, карта памяти, накопитель
