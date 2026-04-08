В macOS нашли странный баг: система «ломается» через 49,7 суток непрерывной работы

Использовать компьютеры серии Apple Mac в качестве сервера — идея оригинальная, ведь, несмотря на свои корни в Unix, операционная система macOS не предназначается для корректной работы без присмотра, и настроить и использовать её в этом режиме будет непросто. Тем более, что она оказалась неспособной корректно обрабатывать сетевую активность дольше 49 дней, 17 часов, 2 минут и 47 секунд.

Ошибку в работе Apple macOS обнаружили инженеры компании Photon, у которых работает парк компьютеров Mac, используемых для мониторинга сервисов iMessage. В какой-то момент эти компьютеры перестают отвечать на сетевые подключения, хотя корректно обрабатывают пинг. Любопытно, что при этом они продолжают поддерживать существующие сетевые соединения, и это ещё больше затрудняет диагностику. По традиции, проблема решается перезагрузкой, но установить её причину это не помогает.

Специалисты Photon обратили внимание, что проблема проявляется при 49,7 сутках непрерывной работы компьютеров Apple в сети, и создали несколько скриптов, чтобы проверить свою теорию. Как выяснилось, виновником сбоя является системный счётчик «tcp_now», задача которого — отслеживать текущее время в миллисекундах с момента загрузки для стека TCP. Значения «tcp_now» представляются в формате 32-битного натурального числа, максимальное значение которого составляет 4 294 967 295 (2³² - 1), после чего оно обнуляется. В миллисекундах это как раз 49,7 суток.

Согласно стандартам, операционные системы быстро удаляют открытые TCP-соединения; для macOS этот период составляет 30 секунд. Когда значение «tcp_now» оказывается близким к пределу или достигает его, статус истечения срока действия соединения вычисляется относительно этого показателя, в результате чего получается значение, которое превышает 32-битное натуральное число. Когда происходит периодическая проверка, чтобы определить, следует ли удалить закрытое соединение, система из-за математической ошибки даёт отрицательный ответ. Стек TCP переполняется по ошибке удерживаемыми временными портами и перестаёт работать, когда доступных портов уже не остаётся. Быстрота этого процесса зависит от объёма сетевой активности, но в любой серверной или профессиональной среде это происходит быстро.

Поэтому перезагрузка действительно решает проблему. Эта проблема является источником нескольких известных ошибок, на которые жалуется сообщество владельцев компьютеров Apple. Возможно, вскоре появятся более цивилизованные способы её решения.

Материалы по теме
Windows сбоит в три раза чаще macOS — по зависаниям разрыв в 7,5 раза
Apple выпустила обновления для старых версий iOS, macOS и iPadOS
Anthropic выпустила Claude Cowork для автономной работы ИИ-агента с файлами на macOS
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС
Ubuntu Linux теперь требует 6 Гбайт оперативной памяти — на 50 % больше, чем Windows 11
Теги: apple, macos, ошибка
apple, macos, ошибка
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.