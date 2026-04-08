Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли

Во время полётов к Луне в миссиях «Аполлон» астронавты могли общаться только с операторами ЦУП NASA. Но миссия Artemis II всё изменила — впервые стало возможным общение астронавтов на борту корабля с кем-то за пределами Центра управления полётом. Команда корабля Orion впервые в истории напрямую связалась с коллегами на МКС, среди которых нашлись знакомые по прошлым миссиям. Это добавило немного личного в общение, что само по себе дорогого стоит.

Накануне, после успешного облёта Луны, экипаж миссии Artemis II установил первую в истории радиосвязь с Международной космической станцией. Это первый контакт между межпланетным кораблём (Orion) и обитаемой орбитальной станцией на таком огромном расстоянии от Земли.

Женские участницы команд — Кристина Кох (Christina Koch) на «Орионе» и Джессика Меир (Jessica Meir) на МКС — вспомнили свою совместную экспедицию на станцию в 2019 году. В момент связи их разделяло 370 тыс. км, что не помешало эмоциональному разговору. Тогда на станции они стали первыми женщинами, которые вместе вышли в открытый космос для проведения работ за бортом МКС. Обе выразили надежду, что ещё смогут поработать вместе в космосе.

В тот же день экипаж «Ориона» передал на Землю более 50 Гбайт данных, включая уникальные фотографии Луны и Земли с эффектами её «восхода» и «заката» на фоне диска Луны, напоминающими знаменитый «восход Земли», сделанный во время миссии Apollo 8. Также команда «Ориона» наблюдала миллисекундные вспышки на лунной поверхности от ударов метеоритов, что научная команда миссии восприняла как невероятную удачу.

Сейчас экипаж корабля пробуждается после ночного отдыха в преддверии нового рабочего дня. Им осталось пробыть в космосе ещё двое с половиной суток. Приводнение в Тихом океане состоится 11 апреля в 03:07 по московскому времени. Поисковая команда уже выдвинулась к месту встречи.