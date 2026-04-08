Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео YouTube теперь может автоматически ускор...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube теперь может автоматически ускорять и замедлять ролики, но только у платных пользователей

Подписку YouTube Premium чаще всего выбирают, чтобы избавиться от назойливой рекламы, но тем, кто платит за неё, открывается и доступ к экспериментальным функциям платформы. Последними двумя такими нововведениями стали автоматическое управление скоростью воспроизведения и упрощённый интерфейс проигрывателя.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Экспериментальная функция «Автоматическая скорость» (Auto Speed), как можно догадаться по названию, динамически регулирует скорость воспроизведения ролика. Это позволяет экономить время зрителям без ущерба для понимания всего видео, утверждает администрация платформы. Функция доступна не для всех роликов — если видео не поддерживается, соответствующий элемент в плеере не появляется. Хотя обнаружить его не всегда удаётся и на тех англоязычных видео, где он точно должен быть, обращает внимание ресурс Android Authority, причём это касается приложений как для Google Android так и для Apple iOS.

Ещё одна функция — упрощённый интерфейс проигрывателя для управления воспроизведением на ходу (On-the-go). Он предназначен для тех роликов, где видеоряд вторичен, а важен преимущественно звук — это могут быть музыкальные клипы, концерты, подкасты и ток-шоу. Многие пользователи действительно слушают такой контент на ходу, даже не глядя в экран. В этом случае многие элементы интерфейса оказываются невостребованными: комментарии, субтитры, перемотка и другие. Когда приложение YouTube обнаруживает смартфон в движении, если пользователь идёт или едет, оно само предлагает премиум-подписчикам включить средства управления на ходу. Функция появилась в версиях приложения для Google Android и Apple iOS.

Обе функции доступны широкому кругу подписчиков и будут тестироваться до 27 апреля, после чего Google примет решение, развёртывать их полноценно или отказаться от них.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, youtube, эксперимент
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
