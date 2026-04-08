Представлено Insta360 Snap — цифровое зеркало для съёмки селфи на основную камеру смартфона

Insta360 представила Snap — дополнительный экран на магнитном креплении, который устанавливается на заднюю крышку смартфона и позволяет снимать автопортреты на основную камеру, чтобы повысить их качество по сравнению с фронтальной. Сенсорный интерфейс на вторичном экране позволяет управлять приложением камеры на смартфоне.

Аксессуар Insta360 Snap доступен в двух вариантах: базовом за $79,99 и улучшенном за $89,99, который отличает встроенная кольцевая подсветка вокруг дисплея. Устройство подключается к смартфону не по Bluetooth или Wi-Fi, из-за которых могли бы возникать задержки, а через порт USB Type-C — 3,5-дюймовый дисплей автоматически загорается, когда устройство подключается к смартфону. При первом подключении на смартфонах под Android потребуется подтвердить зеркальный вывод картинки и трансляцию экрана; на iPhone необходимо перейти в настройки специальных возможностей и включить функцию масштабирования.

Собственного аккумулятора у Insta360 Snap нет — питание осуществляется напрямую от смартфона; непрерывное использование аксессуара способно разрядить его батарею на 15–20 %, предупреждает производитель. Пропорции экрана на устройстве отличаются от тех, что на смартфоне — дисплей не такой вытянутый. Чтобы компенсировать это, можно выставить в настройках вывод картинки с чёрными полосами по бокам или заполнить экран аксессуара, смирившись с обрезкой. Доступна функция масштабирования, но при её активации некоторые элементы управления оказываются недоступными. Режимы масштабирования переключаются механическими кнопками в боковой части корпуса Insta360 Snap; ещё одна кнопка отвечает за зеркальный формат вывода картинки.

Вариант Insta360 Snap с кольцевой подсветкой на 6 мм тоще базового; для подсветки доступна пять уровней яркости и три настройки цветовой температуры. На практике придётся привыкнуть работать с аксессуаром, не касаясь экрана на смартфоне — отключить его не получится. На защитном кейсе устройства есть шарнир, позволяющий закрыть экран смартфона крышкой, но её размера явно недостаточно. В остальном ресурс The Verge счёл Insta360 Snap полезным и удобным аксессуаром.