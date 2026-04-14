QD-OLED, 1440p и 240 Гц всего за $350: Dell представила 27-дюймовый монитор Alienware 27 AW2726DM

Компания Dell представила один из самых доступных игровых QD-OLED-мониторов на рынке — 27-дюймовую модель Alienware 27 AW2726DM с поддержкой частоты обновления 240 Гц. Новинку производитель оценил в $349,99 для рынка Северной Америки и стран EMEA.

Производитель заявляет об использовании в составе Alienware 27 AW2726DM 26,5-дюймовой QD-OLED-матрицы с разрешением 2560 × 1440 пикселей.

Дисплей монитора обладает типичной яркостью 200 кд/м2 (яркость в режиме HDR производитель не указывает). Экран покрыт антибликовым AR-слоем, который снижает отражения и делает изображение более чётким. Для монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10.

Монитор Alienware 27 AW2726DM поддерживает технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и VESA AdaptiveSync.

В оснащение новинки входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также эргономичная подставка для регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Производитель заявляет для монитора трёхлетнюю гарантию, включающую защиту от выгорания экрана.

Теги: dell, alienware, qd-oled, игровой монитор
