«Все ждут GTA VI, а я вот это»: релизный трейлер нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire заинтриговал игроков перед скорой премьерой

До выхода заряженного джазом ретрошутера Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») остаётся ещё неделя, а издатель PlaySide Publishing и разработчики из польской студии Fumi Games уже представили релизный трейлер проекта.

Источник изображений: PlaySide Publishing

Напомним, события Mouse: P.I. For Hire развернутся в городе мошенников и бандитов Маусберге, где игрокам достанется роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker).

Пользователям Mouse: P.I. For Hire предстоит очистить улицы Маусберга от продажных полицейских и хорошо вооружённых головорезов, чтобы разобраться с разъедающими мегаполис коррупцией, похищениями и убийствами.

Представленный релизный трейлер Mouse: P.I. For Hire демонстрирует насыщенный экшен, детективную историю с налётом нуар, разнообразное мультяшное окружение, систему апгрейдов оружия и карточную мини-игру про бейсбол.

Зрители в комментариях остались впечатлены качеством анимации и музыки, оценили отсылки к феноменам поп-культуры и предвкушают скорый релиз. «Все ждут GTA VI, а я вот это», — признался redx8295.

Обещают вдохновлённый Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, неповторимую винтажную эстетику, остросюжетные расследования, джазовый саундтрек и текстовый перевод на русский язык.

Mouse: P.I. For Hire выйдет 16 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра уже доступна для предзаказа — стоимость стандартного издания в российском Steam составляет 1100 рублей.

Теги: mouse: p.i. for hire, fumi games, playside publishing, шутер
