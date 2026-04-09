«Союзмультфильм» начнёт применять ИИ при производстве мультфильмов

Киностудия «Союзмультфильм» в нынешнем году полностью перейдёт на гибридную модель производства, которая сочетает традиционную анимацию с технологиями на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказала генеральный директор киностудии им. М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«В «Союзмультфильме» работа с ИИ уже является частью ежедневной повестки и стратегического планирования, а к концу года все наше производство анимации станет гибридом традиционных технологий и ИИ», — рассказала Юлиана Слащева.

Она добавила, что трансформация индустрии требует пересмотра подходов к производству контента. Было отмечено, что не все участники рынка смогут адаптироваться к этим изменениям. Для сохранения нынешних позиций студиям необходимо активно внедрять технологии и пересматривать производственные процессы.

Слащева также обратила внимание на изменение медиапотребления и развитие стратегии «360». «Сегодня дети живут в цифровой среде и постоянно переключаются между форматами, поэтому важно присутствовать сразу в нескольких средах и создавать больше точек контакта с аудиторией», — считает глава «Союзмультфильма».

В ходе интервью было сказано, что студия ведёт разработку цифровой платформы для размещения пользовательского контента. «Если мы не возглавим этот тренд сейчас, то можем потерять аудиторию нового поколения», — считает Слащева. По её словам, новая платформа будет запущена позднее в этом году.