NASA и «Роскосмос» продлят работу старейшего модуля МКС до 2032 года

NASA и «Роскосмос» продлят работу первого модуля Международной космической станции — функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, а также сроки эксплуатации служебного модуля «Звезда», сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин в интервью «РИА Новости» в рамках Недели космоса — 2026.

Источник изображения: «Роскосмос»

«В настоящее время российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации ФГБ “Заря” до конца 2032 года. Планируется проведение аналогичных работ по продлению сроков эксплуатации модуля “Звезда”», — рассказал Денискин. Он отметил, что специалистами центра ведётся непрерывная работа по управлению служебными системами «Зари» и конструкторскому сопровождению эксплуатации модулей «Звезда» и «Наука». Также они участвуют в инженерно-техническом обеспечении эксплуатации МКС, в том числе, подготовке экипажей, изготовлении и замене бортового оборудования, выработавшего установленные сроки эксплуатации.

Глава центра уточнил, что с технической точки зрения сроки эксплуатации российского сегмента МКС определяются состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь это относится к корпусам модулей, элементам двигательных установок, системам терморегулирования, тепловой защиты, электроснабжения и другим бортовым служебным системам.

Модуль «Заря» вывели на орбиту 20 ноября 1998 года. Именно с него начался монтаж всех остальных блоков МКС. «Роскосмос» продлил работу своего сегмента станции до 2028 года, NASA и остальные партнёры — до 2030 года. В 2028 году, как ожидается, начнётся строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС. В 2030 году она будет отстыкована и начнёт полёт в качестве автономного комплекса.

Теги: роскосмос, nasa, мкс, космос
