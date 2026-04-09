Фишинг нового уровня: Microsoft предупредила об атаках с обходом 2FA

В Microsoft предупредили, что хакеры стали в массовом порядке использовать фишинговый комплект EvilTokens, позволяющий злоумышленникам осуществлять вход с использованием двухфакторной авторизации от имени своих жертв.
«Мы продолжаем наблюдать высокую активность, ежедневно в затронутых окружениях происходят сотни взломов», — сообщили в компании. В огромных масштабах компрометируются принадлежащие организациям учётные записи — атака охватывает сотни обслуживаемых Microsoft организаций ежедневно. Виной всему фишинговый комплект EvilTokens, с февраля активно предлагаемый киберпреступниками как средство для доступа к системам Microsoft; в обозримом будущем, заявили его разработчики, он сможет также работать с сервисами Gmail и Okta.
Фишинговый сервис EvilTokens постоянно совершенствуется. Дошло до того, что вредоносная платформа отказалась от статических скриптов и перешла на инфраструктуру, управляемую искусственным интеллектом и включающую множество сквозных автоматических процессов. Эти меры позволяют обойти стандартный 15-минутный срок, в течение которого действуют коды авторизации. Надёжного средства защититься от фишинговой атаки нового поколения не существует, но в Microsoft перечислили меры, которые помогут сократить вероятность успешной атаки до минимума:
- разрешать ввод кодов авторизации только там, где это необходимо;
- обучать пользователей распространенным схемам фишинга;
- объяснить пользователям, что в запросах на вход должно чётко указываться приложение на аутентификацию;
- настроить политики защиты от фишинга;
- настроить средство Safelinks в Defender для Office 365;
- рассмотреть возможность повторной авторизации при подозрительных действиях;
- развернуть политику оценки рисков при входе в систему с использованием средств автоматизации;
- ужесточить политику входа с использованием Microsoft Entra ID.
