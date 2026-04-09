2ГИС запустил режим «Шаг за шагом» для навигации почти без GPS

2ГИС добавила в своё приложение новый режим навигации «Шаг за шагом», предназначенный для прокладки маршрута при нестабильном сигнале спутников, сообщил ресурс «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании. Новый режим уже доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов.

В этом режиме маршрут отображается в виде последовательности отдельных шагов. При этом для каждого этапа движения пользователь получает ключевую информацию о следующем участке маршрута, в том числе направление движения, расстояние до точки ближайшего маневра и ориентиры. После прохождения участка пути пользователь может вручную перейти к следующему шагу. Такой подход, как утверждают разработчики, обеспечивает более предсказуемый и понятный сценарий движения в условиях нестабильной геолокации.

«Местоположение пользователя на карте определяется не приложением, а телефоном: устройство получает данные через спутниковые системы, которые поддерживает его чип. Когда сигнал нестабилен, навигация становится менее надёжной. Мы запустили новый режим, чтобы даже в таких условиях маршрут оставался понятным», — сообщил руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

В приложении есть функция ручного позиционирования, с помощью которой пользователь может самостоятельно указать своё местоположение на карте, используя кнопку «Уточните, где вы». Приложение затем фиксирует выбранную точку, позволяя продолжить использование сервисов вне зависимости от качества спутникового сигнала. После восстановления стабильного сигнала приложение предложит вернуться к автоматическому определению геопозиции.