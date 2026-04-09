В WhatsApp добавили имена пользователей — в Telegram они появились ещё в 2014 году

Служба мгновенных сообщений WhatsApp начала развёртывать поддержку имён пользователей, обратил внимание ресурс WABetaInfo. Теперь, чтобы пообщаться с человеком не из списка контактов, не обязательно знать его номер телефона, как это требовалось ранее.

Поэтапное развёртывание новой функции началось для «ограниченного числа пользователей»; её поддержка уже появилась в бета-версиях приложения WhatsApp для Google Android и Apple iOS. Но чтобы функция заработала, нововведение должно затронуть непосредственно учётную запись пользователя. Проверить доступность установки имени пользователя можно в разделе «Профиль» настроек мессенджера. Мессенджер может и сам предупредить о возможности воспользоваться новой функцией — в одном из случаев соответствующее оповещение появилось в приложении для iOS.

Платформа устанавливает и некоторые ограничения на имена пользователей:

  • их длина должна составлять от 3 до 35 символов;
  • как минимум один из них должен быть буквой;
  • можно использовать также цифры, точки и знаки подчеркивания;
  • запрещается использовать префикс «www» и доменные окончания, такие как «.com» или «.net».

Есть возможность связать имя пользователя с учётными записями в Facebook и Instagram, но при совпадении с занятыми именами пользователя на этих платформах придётся подтвердить право владения соответствующими аккаунтами. Можно также задать четырёхзначный код, который придётся вводить каждому, кто обращается в чат по имени пользователя.

Теги: whatsapp, мессенджер, имя пользователя
