Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко

NetherRealm Studios объявила, что продажи файтинга Mortal Kombat 1 превысили 8 млн копий. Информация появилась в свежем сообщении в микроблоге разработчиков, в котором они поблагодарили геймеров за поддержку.

В последний раз авторы Mortal Kombat 1 публиковали данные о тираже игры в августе 2025-го. Тогда было объявлено, что суммарные продажи на всех целевых платформах превысили 6,2 млн. Впрочем, до результатов Mortal Kombat 11 с его 15 млн ещё очень далеко — данный показатель считается рекордным для серии.

Поддержка MK1 завершилась спустя 20 месяцев после релиза. За это время файтинг получил два платных набора с дополнительными бойцами и сюжетное расширение Khaos Reigns. Изначально разработчики рассчитывали снабжать проект контентом на протяжении большего времени, но в какой-то момент им пришлось пересмотреть свои планы.

Mortal Kombat 1 вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.