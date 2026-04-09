Amazon раскрыла дату запуска своего спутникового интернета Leo, бывшего Project Kuiper

Генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) заявил, что космический интернет-сервис Leo (ранее известный как Project Kuiper) будет «запущен в середине 2026 года». Эксперты полагают, что Джасси подразумевает начало полноценной коммерческой доступности сервиса, так как стадия «предпринимательского предварительного запуска» стартовала в конце 2025 года.

В отличие от сервиса Starlink от SpaceX, у Amazon нет собственного флота ракет для регулярного вывода спутников Leo на низкую околоземную орбиту. Компания сохранит зависимость от различных партнёров по запуску, включая SpaceX, до тех пор, пока собственная многоразовая ракета New Glenn Джеффа Безоса (Jeff Bezos) не будет полностью работоспособна.

Amazon получила разрешение FCC на запуск 3236 спутников Leo, но пока запустила только 241, что говорит о существенном отставании от планов развернуть половину группировки (1618 спутников) к июлю 2026 года. Amazon пришлось обратиться к председателю FCC Брендану Карру (Brendan Carr) с просьбой о продлении срока действия разрешения. Для сравнения, активная группировка Starlink компании SpaceX в настоящее время насчитывает более 10 000 спутников.

Джасси утверждает, что Leo будет быстрее существующих сервисов и дешевле, а также предоставит дополнительные преимущества в виде бесшовной интеграции с сервисами AWS, что позволит предприятиям и правительствам «перемещать данные туда и обратно для хранения, аналитики и искусственного интеллекта». Несмотря на задержку, многие частные лица, предприятия и страны c нетерпением ждут появления реальной альтернативы Starlink.

Теги: amazon, project kuiper, leo, запуск
