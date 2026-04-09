Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly

В игровой индустрии настали тяжёлые времена: увольнения, закрытия студий, отмена проектов и так далее. Трудности легче преодолевать вместе, поэтому пять независимых коллективов разработки решили объединить усилия.

Речь идёт о студиях Unfrozen (Heroes of Might & Magic: Olden Era), Sad Cat Studios (Replaced), Weappy (This is the Police, Hollywood Animal), Vea Games (Nikoderiko: The Magical World) и Game Garden (Fairy Farm, Farmdale).

Как стало известно, Unfrozen, Sad Cat Studios, Weappy, Vea Games и Game Garden сформировали холдинг Nova Assembly с целью создать более устойчивую модель развития для независимых разработчиков на неустойчивом рынке.

Команды продолжат функционировать независимо друг от друга (суммарно у пяти студий в разработке целых 10 игр), но начнут обмениваться опытом (в том числе в виде специалистов), технологиями и ресурсами.

В будущем Nova Assembly планирует открыть издательское подразделение: «Глядя вперёд, мы хотим отвечать, как рекламировать и выпускать наши игры. Мы хотим установить прямой контакт с аудиторией и разными игровыми платформами».

В пресс-релизе уточняется, что гендиректором Nova Assembly назначили основателя и руководителя Unfrozen Дениса Фёдорова, а творческим руководителем холдинга стал соучредитель Weappy Илья Янович.

Первым релизом от Nova Assembly станет киберпанковый экшен-платформер Replaced от Sad Cat Studios. Игра выйдет уже 14 апреля на PC (Steam, EGS, GOG, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass.