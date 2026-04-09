«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет

Государственная корпорация «Ростех» через свою дочернюю структуру — Объединённую двигателестроительную корпорацию (ОДК) — приступила к созданию нового жидкостного ракетного двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны. Двигатель предназначен для сверхлёгких космических носителей и станет ключевым элементом ракеты «Воронеж».

Новый двигатель будет применяться на обеих ступенях РН «Воронеж»: 12 двигателей на первой и один — на второй. Разработка ведётся в рамках стратегии расширения возможностей России по запуску малых космических аппаратов. Двигатель НК-3 будет отличаться использованием экологически чистого топлива и современной системой управления вектором тяги, что позволит корректировать траекторию полёта в нескольких плоскостях (намёк на многоразовое использование?).

Корпорация планирует выпустить несколько модификаций двигателя. Полезная нагрузка сверхлёгкой ракеты с таким двигателем составит около 250 кг, что сделает носитель идеальным для вывода коммерческих спутников на орбиту с высокой точностью.

Работы по проекту ведутся поэтапно. В 2025 году уже был завершён эскизный проект двигателя и начата разработка рабочей конструкторской документации. Камера сгорания создаётся на базе прототипа рулевого агрегата проверенного двигателя «Союзов» РД-107А, а остальные элементы проектируются с нуля.

«Для ускорения работ сложные корпусные детали планируется изготавливать с помощью аддитивных технологий. Это позволит в короткие сроки создавать детали и сборочные единицы различной конструкции для проведения испытаний и выбора оптимального варианта. Кроме того, такой подход поможет ускорить подготовку производства», — поясняется в пресс-релизе корпорации.

Испытания двигателей планируется проводить с максимальным использованием действующей производственной базы предприятия «ОДК-Кузнецов», которая обеспечивает полный цикл изготовления продукции. Непосредственно проектированием и изготовлением РН «Воронеж», а также интеграцией её компонентов, будет заниматься частная структура — компания «3Д Исследования и разработки». Ракета создаётся в рамках КРК «Восход» для запуска с космодрома «Восточный» со своей собственной площадки.

Новый двигатель позволит «Ростеху» занять нишу сверхлёгких носителей и существенно расширить рынок запусков малых спутников. Это укрепит позиции России в коммерческой космонавтике и обеспечит точный вывод полезной нагрузки на целевые орбиты. Проект является важным шагом в развитии отечественной ракетной техники и открывает новые возможности для научных и коммерческих миссий.