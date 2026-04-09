Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock

Разработчики из студии OtherSide Entertainment на презентации The Triple-i Initiative 2026 представили не только новый трейлер, но и дату выхода амбициозного стелс-экшена с элементами симулятора погружения Thick as Thieves.

Напомним, на анонсе в декабре 2024 года Thick as Thieves позиционировалась как проект с упором на PvPvE, однако на прошлой неделе сменила концепцию — теперь это одиночная игра с кооперативом на двоих. Релиз ожидался в 2026-м.

Как стало известно, Thick as Thieves поступит в продажу уже 20 мая 2026 года для PC (Steam, EGS). Подтверждённые ранее версии для PS5, Xbox Series X и S в новом геймплейном трейлере игры не упоминались.

События Thick as Thieves развернутся в мегаполисе Килкэрн образца 1910-х годов, где нашлось место и промышленной революции, и волшебству, и интригам. Игрокам предстоит совершать дерзкие вылазки и стать лучшим вором в городе.

Thick as Thieves создаётся под руководством автора Deus Ex и System Shock Уоррена Спектора (Warren Spector). Издателем игры выступает шведская компания Megabit (подразделение Aonic).