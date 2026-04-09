«Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь»: стремительный роглайт-слешер Morbid Metal вышел в раннем доступе и заслужил похвалу игроков

Разработчики из Screen Juice при поддержке Ubisoft открыли ранний доступ Morbid Metal — динамичного роглайт-слешера в декорациях антиутопического будущего. По случаю релиза был представлен специальный трейлер.

Действие Morbid Metal разворачивается среди руин погибшей цивилизации, где главный герой — последний ИИ, созданный таинственным Оператором. Подконтрольному механизму нужно уничтожить заражённых сородичей и «превзойти человечество». Персонажей в игре нужно менять очень часто, словно оружие в шутере: у каждого есть свой набор приёмов и уникальная способность.

И тут в дело вступают роглайт-механики с прокачкой, поиском нужных апгрейдов и постепенным усилением доступных протоколов. «Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь», — гласит один из слоганов игры.

Публика приняла Morbid Metal тепло. За первые сутки после релиза новинка получила в Steam более 290 «очень положительных» отзывов (рейтинг 80 %). Покупатели хвалят отзывчивое управление, зрелищную боевую систему и запоминающийся саундтрек, а проблемы с камерой и балансом стали основными поводами для недовольства.

Morbid Metal вышла на PC (недоступна в российском Steam). Поддержки русского языка пока нет. Игра начала жизнь в качестве сольного университетского проекта и переросла в полноценный продукт под крылом Ubisoft.