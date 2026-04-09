Samsung по-тихому подняла цены на старшие версии Galaxy Z Fold 7

Компания Samsung без лишнего шума повысила стоимость двух моделей смартфонов Galaxy Z Fold 7. И без того недешёвые устройства подорожали на $80, по крайней мере в США, пишет портал 9to5Google.

Galaxy Z Fold 7 ни в коем случае нельзя назвать «дешёвым» смартфоном. При стартовой цене в $2000 этот складной Android-смартфон является одним из самых дорогих на рынке. Но теперь он стал ещё дороже.

Если раньше модель Galaxy Z Fold 7 с объёмом постоянной памяти 1 Тбайт предлагалась в США за $2419, то теперь смартфон продаётся за $2499. Модель с 512 Гбайт памяти тоже подорожала на $80. Теперь вместо $2119 она предлагается за $2199. В настоящий момент смартфон в США можно приобрести со скидкой за $2079, пишет 9to5Google.

Ранее сообщалось, что цены на свои недорогие модели смартфонов серии Moto G повысила компания Motorola. Но, похоже, дефицит чипов памяти добрался не только до бюджетных устройств, но и до флагманских решений.