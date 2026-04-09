Motorola пала жертвой дефицита памяти и подняла цены на бюджетные смартфоны вплоть до 50 %

На днях компания Motorola анонсировала новый смартфон среднего ценового сегмента — Moto G Stylus 2026 года. Устройство не революционное, но предлагает продвинутое электронное перо. Стоимость смартфона составляет $500. Модель предыдущего года стоила на $100 дешевле. Портал Ars Technica выяснил, что Motorola без публичного объявления подняла стоимость и других моделей недорогих смартфонов G 2026 года, причём резко — в некоторых случаях сразу на 50 %.

До анонса G Stylus в линейке Moto было три смартфона серии G 2026 года: Moto G Play, Moto G и Moto G Power. Раньше они продавались по цене 180, 200 и 300 долларов соответственно. За последний день цена модели Moto G Play выросла до $250, то есть на 38 %. Moto G 2026 года подорожал до $300 или на целых 50 %. Наконец, старшая модель модель бюджетной линейки Moto, Moto G Power, теперь стоит $400. Ars Technica отмечает, что это на 33 % дороже, чем последние модели смартфонов среднего ценового сегмента Samsung, и на $100 долларов дешевле нового Moto G Stylus.

Повышение цены на новый Moto G Stylus (2026) не стало неожиданностью, учитывая текущее состояние рынка аппаратного обеспечения. Кроме того, в смартфоне есть несколько небольших улучшений. Ёмкость аккумулятора немного увеличилась, а стилус теперь поддерживает базовую чувствительность к нажатию. Однако это едва ли оправдывает повышение цены на $100 по сравнению с прошлогодней моделью, у которой был тот же дисплей и объём памяти.

Ars Technica обратился в Motorola с вопросом о том, почему цены на эти смартфоны так сильно выросли, а также о том, подорожают ли другие смартфоны компании. Однако причина, похоже, очевидна. Стремительный рост проектов по разработке искусственного интеллекта по всему миру поглощает все доступные чипы памяти, из-за чего дорожает вся потребительская электроника. Motorola лишь стала очередной жертвой в этом водовороте.

Эксперты рынка говорят, что тенденция роста цен на память сохранится и в 2026 году. И особенно сильно она ударит по производителям смартфонов. Поскольку люди стали реже обновлять свои мобильные устройства и предъявляют к ним всё более высокие требования, производителям стало сложнее получать прибыль. И без того скромная прибыль теперь превращается в убытки. В таких условиях некоторые производители хоть и выпускают новые модели устройств, но многие из них оказываются очень похожими на модели смартфонов предыдущего года. Примером может послужить та же модель смартфона Pixel 10a в исполнении Google. В этом устройстве почти нет никаких улучшений по сравнению с прошлогодней моделью. Благо цена устройства осталась прежней. Ранее Asus решила отказаться от производства смартфонов в сложившихся условиях. Также ходят слухи, что OnePlus собирается покинуть многие рынки, в том числе США.