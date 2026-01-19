Сегодня 19 января 2026
«Всё для ИИ»: Asus свернула разработку смартфонов ради ИИ-гаджетов и серверов

Председатель совета директоров Asus Джонни Ши (Jonney Shih) заявил, что компания прекратит разработку новых моделей смартфонов и перенаправит ресурсы своего исследовательского отдела на коммерческие ПК и «физические устройства с искусственным интеллектом».

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Ши сделал эти комментарии во время банкета Asus, посвящённого подведению итогов 2025 года, который состоялся 16 января 2026 года в Тайбэе. В преддверии мероприятия Ши заявил, что «Asus больше не будет разрабатывать новые модели мобильных телефонов», что ставит под сомнение дальнейший выпуск смартфонов серий Zenfone и ROG Phone. Ши также отметил, что Asus продолжит поддерживать владельцев актуальных моделей своих устройств, предоставляя гарантийное обслуживание и программные обновления.

На том же мероприятии у Asus прозвучал новый лозунг: «всё в ИИ». Председатель совета директоров компании заявил, что новая стратегия Asus будет охватывать коммерческие ПК, а также то, что компания называет «физическим ИИ». Производитель будет уделять внимание таким приоритетным областям, как роботы с ИИ и робототехника, а также разработка смарт-очков с ИИ.

Ши отметил рост выручки компании в 2025 году на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Серверный бизнес Asus и команда продаж преодолели отметку в 100 млрд тайваньских долларов, при этом выручка от серверов выросла более чем на 100 % в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года и достигла примерно 20 % от общей выручки Asus за указанный квартал.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Компания активно развивает линейку серверов для ИИ на базе новейших платформ Nvidia. Ранее Asus сообщила о начале поставок систем AI POD на базе Nvidia GB300 NVL72 и серверов на базе Nvidia HGX B300 (изображения выше и ниже).

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

В рамках своего выступления Ши также отметил давление на цепочку поставок из-за дефицита и роста цен на микросхемы памяти, добавив, что повышение цен может повлиять на продукты, не предназначенные для ИИ. Тайваньские СМИ отдельно сообщали о том, что производители ПК, включая Asus, рассматривают возможность корректировки цен, связанной со стоимостью памяти. Ранее Asus в закрытом письме для своих партнёров подтвердила повышение цен на свою продукцию.

Источник:

Теги: asus, искусственный интеллект, смартфоны
