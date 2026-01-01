Asus повысит цены на ПК и ноутбуки с 5 января — причина в увеличении стоимости памяти

Резкий рост цен на модули памяти заставляет производителей компьютеров повышать стоимость своей продукции. В середине декабря Dell объявила о повышении цен на всю свою коммерческую продукцию от 10 % до 30 %. Теперь же о грядущем повышении цен объявила Asus, чья продукция станет дороже с 5 января.

В сообщении Asus говорится, что структурные изменения в глобальных цепочках поставок создают беспрецедентное давление на себестоимость ключевых компонентов, таких как оперативная память и твердотельные накопители. Повышение цен вендор связывает с перераспределением производственных мощностей, увеличением затрат на передовые технологические процессы и высоким уровнем спроса на решения в сфере искусственного интеллекта. В совокупности эти факторы создают структурный дефицит предложения, в результате чего наблюдается рост системных издержек по всей отрасли. На этом фоне Asus с 5 января начнёт выборочно корректировать стоимость выпускаемой продукции для обеспечения стабильности поставок.

Решение Asus повысить цены на ПК и ноутбуки принято раньше запланированного, но его едва ли можно назвать неожиданным. Ранее СМИ писали, что тайваньские производители Acer и Asus признали перекладывание растущих затрат на память на потребителей своеобразным отраслевым консенсусом. Ожидается, что уже в начале нынешнего года рекомендованные розничные цены на потребительские и корпоративные ПК в полной мере отразят рост цен на компоненты для их изготовления.

Один из топ-менеджеров Asus ранее говорил, что компания не ожидает снижения цен на модули памяти как минимум в течение первой половины 2026 года, поэтому корректировка стоимости продукции обоснована. Он также добавил, что Asus намерена гибко адаптировать продуктовый ассортимент, спецификации и цены в зависимости от рыночной конъюнктуры, спроса и потребностей клиентов.

Влияние роста цен на память на стоимость ПК заслуживает особого внимания, поскольку этот фактор может сказаться на поставках ноутбуков. Аналитики TrendForce считают, что на фоне медленного восстановления экономики и осторожных расходов потребителей взлетевшие цены на память сокращают прибыль производителей ноутбуков и ограничивают их возможности в маневрировании ценами. На этом фоне аналитики TrendForce пересмотрели свой прогноз по объёму глобальных поставок ноутбуков на 2026 год. Теперь они ожидают, что поставки сократятся на 5,4 % в годовом исчислении вместо прогнозируемых ранее 2,4 %. Общий объём поставок составит около 173 млн устройств.

Если рост цен на память существенно не замедлится ко второму кварталу 2026 года, а вендоры не смогут полностью переложить возросшие затраты на покупателей, спрос на потребительские ноутбуки и устройства начального уровня может ослабнуть ещё больше. При таком раскладе, по данным TrendForce, объём поставок за весь 2026 год может снизиться сразу на 10,1 % в годовом исчислении.