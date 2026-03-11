Память заняла до 43 % себестоимости бюджетных смартфонов — роста цен не избежать

Закономерно, что по бюджетным устройствам рост цен на память ударит сильнее всего. Эксперты уже предрекают трудности производителям недорогих смартфонов и хромбуков. Специалисты Counterpoint Research определили, что по итогам текущего квартала расходы производителей недорогих смартфонов на закупку памяти вырастут на 25 % и достигнут 43 % от общих затрат на материалы.

Данный расчёт приводится для типовой для доступных смартфонов конфигурации из 6 Гбайт памяти LPDDR4X и 128 Гбайт eMMC. На фоне общей стоимости недорогих смартфонов, которая ранее укладывалась в диапазон до $200, подобный рост затрат может оказаться весьма заметным. В случае со смартфонами стоимостью от $400 до $600 предусмотренные для установки в них 8 Гбайт LPDDR5X и 256 Гбайт UFS 4.0 могут вырасти в цене по итогам первого квартала на 14 и 11 % соответственно, а по итогам второго — увеличиться ещё на 20 и 16 %.

Если говорить о флагманских смартфонах, чья оптовая стоимость превышает $800, то к подорожанию памяти добавится ещё и фактор использования передового 2-нм техпроцесса для изготовления непосредственно мобильных процессоров. По итогам второго квартала связка из 16 Гбайт LPDDR5X и 512 Гбайт UFS 4.1 подорожает на $100–150. Доля затрат на DRAM в структуре себестоимости компонентов таких смартфонов вырастет до 23 %, а NAND будет отвечать за 18 %. Совокупная доля в 41 % таким образом не будет особо отличать дорогие смартфоны от бюджетных по критерию влияния роста цен на память на себестоимость. В дорогих смартфонах этой памяти используется больше, и она более современная, поэтому в абсолютном выражении такие модели подорожают сильнее бюджетных.

По итогам первого квартала мобильная DRAM последовательно вырастет в цене более чем на 50 %, а NAND подорожает более чем на 90 %, как ожидают представители Counterpoint Research. Поскольку сегмент недорогих смартфонов более чувствителен к росту цен, он пострадает сильнее — тем более что производители в условиях дефицита предпочтут выпускать больше дорогих смартфонов, а не дешёвых. Аналитики ожидают, что в этом году производителям смартфонов будет сложно балансировать между затратами, нормой прибыли и планами поставок. Не исключено, что в сегменте бюджетных моделей многие понесут убытки.

Чтобы лучше отвечать вызовам времени, производители смартфонов могут использовать разные стратегии. Например, сократить планы по количеству поставляемых на рынок недорогих моделей. Либо экономить на технических характеристиках устройств, используя более дешёвые компоненты (меньше памяти) и ухудшая второстепенные потребительские качества смартфонов. Но наиболее разумной выглядит идея повышения цен на смартфоны, которое позволит хотя бы частично перекрыть рост затрат на закупку микросхем памяти. Если в бюджетном сегменте стоимость смартфонов вырастет на $30, то в верхнем ценовом диапазоне она подрастёт на $150–200.