В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G

Infinix представила в России планшет XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем, обладающий компактными размерами и небольшим весом, благодаря чему им удобно пользоваться в любой обстановке — во время путешествий, в ходе занятий в аудитории, на работе или в домашней обстановке.

Планшет оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (1920×1200 пикселей), частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 440 кд/м2, что позволяет обеспечить чёткое яркое изображение и плавное воспроизведение видео. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) гарантирует фильтрацию до 70 % вредного излучения, что существенно снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Производительную работу устройства обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80 с графической подсистемой Mali-G52 2EEMC2, гарантирующей плавную работу игр и приложений даже в режиме многозадачности. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, флеш-накопителя eMMC 5.1 — до 256 Гбайт. Объём хранилища можно расширить за счёт карт памяти microSD.

Для фотосъёмки и видеозвонков используется система камер, включающая 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры с поддержкой видеозаписи с разрешением 1080p с частотой 30 кадров/с.

Аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч обеспечивает продолжительную автономную работу устройства. Размеры планшета составляют 257,67 × 169,22 × 7,9 мм при весе 498 г. В комплекте с планшетом предоставляется защитный чехол из термопластичного полиуретана.

Как сообщает производитель, надежность и безопасность Infinix XPAD 30E подтверждены более чем 40 тестами на прочность, включая испытания на устойчивость к температурным воздействиям, падениям и механическим нагрузкам.

Планшет работает под управлением ОС Android 15. Встроенный ИИ-ассистент Folax помогает в решении повседневных задач и обучении. Среди его ключевых возможностей — конспектирование и резюмирование, краткий пересказ больших объёмов текста, а также быстрый поиск информации по фотографии. Folax предоставляет быстрый доступ к данным прямо во время работы с устройством, а активировать ассистента можно голосовой командой или продолжительным удержанием кнопки питания.

Планшет представлен в трех цветах: тёмно-синем, фиолетовом и зелёном. Стоимость модели Infinix XPAD 30E с 128 Гбайт ПЗУ + 4 Гбайт ОЗУ (расширяемой до 8 Гбайт) составляет 14 999 руб., с 128 Гбайт ПЗУ + 6 Гбайт ОЗУ (расширяемой до 12 Гбайт) — 16 999 руб. Версия Infinix XPAD 30E с 8/128 Гбайт памяти с виртуальным расширением ОЗУ до 16 Гбайт обойдётся в 18 999 руб., а стоимость модели с 8/256 Гбайт с виртуальным расширением ОЗУ до 16 Гбайт равна 20 999 руб.

