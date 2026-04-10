YouTube опроверг наличие 90-секундной непропускаемой рекламы, но вопросов стало только больше

YouTube официально опроверг использование 90-секундных непропускаемых рекламных блоков. В связи с жалобами пользователей представители видеохостинга заявили, что платформа не применяет такой формат и не тестирует его в настоящее время. При этом компания пообещала «изучить ситуацию более детально», не уточнив, что именно это означает.

Источник изображения: Szabo Viktor/Unsplash

Источник изображения: Szabo Viktor/Unsplash

На этой неделе пользователи YouTube начали массово сообщать о появлении 90-секундных рекламных пауз в видео, воспроизводимых на телевизорах, что выглядело как продолжение прошлогоднего внедрения 30-секундной рекламы. В ответ на запрос популярного аккаунта Dexerto в соцсети X команда YouTube категорически заявила, что приложение не использует непропускаемые 90-секундные рекламные блоки.

Несколько пользователей опубликовали похожие сообщения и практически идентичные изображения, на которых интерфейс выдавал сообщение о возможности пропустить рекламу через «90+ секунд». Представитель YouTube также связался с изданием 9to5Google, чтобы подтвердить официальную позицию компании, опубликованную в X.

Ответ YouTube не объясняет, почему подобные сообщения появились именно на этой неделе, если длинные рекламные блоки действительно не существуют. Компания не назвала ситуацию технической ошибкой и не предоставила дополнительных объяснений происходящего. Издание 9to5Google запросило у видеохостинга дополнительные комментарии о том, как эти рекламные блоки по факту могли появиться, если YouTube их активно не тестирует, и обещало обновить материал при получении ответа.

Теги: youtube, реклама
youtube, реклама
