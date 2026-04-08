YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить

В приложении YouTube для умных телевизоров стали демонстрироваться рекламные ролики продолжительностью 90 секунд, которые невозможно пропустить, передаёт Android Authority со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях. Это расходится с прежними заявлениями Google, которая владеет платформой.

На непропускаемые 90-секундные ролики в приложении YouTube для смарт-телевизоров стали активно жаловаться пользователи Reddit. Сам по себе неприятный факт усугубляется тем, что официальная политика YouTube в отношении рекламных форматов допускает рекламу, которую нельзя промотать, продолжительностью не более 30 секунд, то есть новый формат явно выходит за пределы установленных самой компанией норм.

Чуть менее месяца назад администрация YouTube сообщила о начале показов 30-секундных неотключаемых рекламных роликов в приложениях для умных телевизоров, что свидетельствует об ужесточении рекламной стратегии компании; в мобильных приложениях обещали ограничить рекламу продолжительностью всего 15 секунд. Новая инициатива указывает, что Google либо начала тестировать альтернативные форматы, либо даже начала их развёртывание, не предупредив общественность. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

Реклама долгие годы остаётся центральным элементом бизнес-модели YouTube, но появление длинных 90-секундных роликов приближает платформу к формату обычного телевидения. Возможно, так она решила подтолкнуть аудиторию к оформлению подписки YouTube Premium.