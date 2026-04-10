Microsoft объяснила блокировку WireGuard и VeraCrypt невнимательностью самих разработчиков

Microsoft заблокировала аккаунты разработчиков программ WireGuard и VeraCrypt в рамках Windows Hardware Program (программа совместимости оборудования Windows). Компания утверждает, что причиной стало невыполнение требований верификации аккаунтов, а не намеренное устранение конкурентов.

VeraCrypt — это бесплатное программное обеспечение для шифрования дисков с открытым исходным кодом, которое можно рассматривать как альтернативу собственному BitLocker от Microsoft. Когда разработчик VeraCrypt объявил о блокировке своего аккаунта и заявил, что Microsoft не направляла никаких предупреждений по электронной почте, некоторые пользователи в соцсети X восприняли это как целенаправленную попытку компании устранить конкурентов.

Однако, как пишет PC Gamer, Скотт Хансельман (Scott Hanselman), вице-президент и член технического персонала Microsoft, опроверг теорию заговора, заявив: «Не всё — заговор, иногда это просто бумажная волокита». Он лично связался с разработчиками VeraCrypt и WireGuard (современный VPN-протокол с открытым исходным кодом), пообещав помочь восстановить их аккаунты.

Выяснилось, что проблема возникла из-за системы верификации аккаунтов Windows Hardware Program, запущенной в октябре прошлого года. Партнёры должны были проверить и обновить юридическую информацию, подтвердить учётную запись, используя адрес корпоративной почты и госдокумент, удостоверяющий личность. Ранее Microsoft предупреждала, что партнёры, не завершившие верификацию к установленному сроку или не соответствующие требованиям, получат статус «Отклонено» и будут исключены из программы.

Хотя создатель VeraCrypt утверждает, что не получал писем от Microsoft, Хансельман настаивает, что уведомления были отправлены и, вероятно, затерялись в его входящих сообщениях. Тем не менее, до решения вопроса разработчики не смогут выпускать обновления для Windows. Но для VeraCrypt ситуация выглядит особенно проблематично, так как в отличие от Linux и macOS, Windows пользуются большинство пользователей и невозможность выпускать релизы для этой платформы, как отмечают в VeraCrypt, «серьёзно ударит по проекту».

Материалы по теме
Вышла российская операционная система «Альт Мобильный» 11, независимая от Android
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей
Microsoft нашла виноватого в проблемах с доступом к диску C на ноутбуках Samsung, и это не обновление Windows 11
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались
Microsoft объяснила, почему до сих пор не избавилась от «Панели управления» в Windows 11
Google прокачает игровые способности Android 17, научив ОС переназначать кнопки геймпадов
Теги: microsoft, операционная система, veracrypt
microsoft, операционная система, veracrypt
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
Samsung по-тихому подняла цены на старшие версии Galaxy Z Fold 7
Cloud.ru создал неооблако для работы с ИИ 28 мин.
Microsoft объяснила блокировку WireGuard и VeraCrypt невнимательностью самих разработчиков 4 ч.
Хакеры похитили и слили в сеть секретные файлы полиции Лос-Анджелеса 4 ч.
Приложение Meta AI взлетело на 5 место в App Store после запуска Muse Spark 4 ч.
Google Chrome получил защиту от кражи сессий аутентификации 5 ч.
YouTube опроверг наличие 90-секундной непропускаемой рекламы, но вопросов стало только больше 5 ч.
В Steam вышла «печатная» королевская битва Final Sentence — в России купить игру можно, но из-за Роскомнадзора она может не работать 11 ч.
«Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь»: стремительный роглайт-слешер Morbid Metal вышел в раннем доступе и заслужил похвалу игроков 12 ч.
«Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара впустую»: стартап экс-сотрудников DeepMind будет развивать визуальный ИИ 14 ч.
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 14 ч.
CleanSpark по решению суда закрыла майнинговую ферму, годами досаждавшую местным жителям шумом вентиляторов 25 мин.
Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз 2 ч.
В России стартовали продажи белорусского ноутбука Horizont H-Book IPK4 за 79 999 рублей 2 ч.
SpaceX с учётом xAI завершила прошлый год с убытками в размере $5 млрд, но выручила $18,5 млрд 2 ч.
OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами 3 ч.
Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов 5 ч.
Новая статья: Аналоговый ИИ: теперь и на конденсаторах 10 ч.
Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще 11 ч.
Asus представила ROG Equalizer — кабель 12V-2x6 с усиленной защитой от плавления, который некоторые получат бесплатно 11 ч.
Crimson Desert начала запускаться на некоторых видеокартах Intel, но FSR лучше не включать 12 ч.