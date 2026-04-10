Microsoft объяснила блокировку WireGuard и VeraCrypt невнимательностью самих разработчиков

Microsoft заблокировала аккаунты разработчиков программ WireGuard и VeraCrypt в рамках Windows Hardware Program (программа совместимости оборудования Windows). Компания утверждает, что причиной стало невыполнение требований верификации аккаунтов, а не намеренное устранение конкурентов.

VeraCrypt — это бесплатное программное обеспечение для шифрования дисков с открытым исходным кодом, которое можно рассматривать как альтернативу собственному BitLocker от Microsoft. Когда разработчик VeraCrypt объявил о блокировке своего аккаунта и заявил, что Microsoft не направляла никаких предупреждений по электронной почте, некоторые пользователи в соцсети X восприняли это как целенаправленную попытку компании устранить конкурентов.

Однако, как пишет PC Gamer, Скотт Хансельман (Scott Hanselman), вице-президент и член технического персонала Microsoft, опроверг теорию заговора, заявив: «Не всё — заговор, иногда это просто бумажная волокита». Он лично связался с разработчиками VeraCrypt и WireGuard (современный VPN-протокол с открытым исходным кодом), пообещав помочь восстановить их аккаунты.

Выяснилось, что проблема возникла из-за системы верификации аккаунтов Windows Hardware Program, запущенной в октябре прошлого года. Партнёры должны были проверить и обновить юридическую информацию, подтвердить учётную запись, используя адрес корпоративной почты и госдокумент, удостоверяющий личность. Ранее Microsoft предупреждала, что партнёры, не завершившие верификацию к установленному сроку или не соответствующие требованиям, получат статус «Отклонено» и будут исключены из программы.

Хотя создатель VeraCrypt утверждает, что не получал писем от Microsoft, Хансельман настаивает, что уведомления были отправлены и, вероятно, затерялись в его входящих сообщениях. Тем не менее, до решения вопроса разработчики не смогут выпускать обновления для Windows. Но для VeraCrypt ситуация выглядит особенно проблематично, так как в отличие от Linux и macOS, Windows пользуются большинство пользователей и невозможность выпускать релизы для этой платформы, как отмечают в VeraCrypt, «серьёзно ударит по проекту».