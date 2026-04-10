Huawei представит 20 апреля градиентные флагманы Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max

Huawei сообщила о предстоящей презентации смартфонов серии Pura следующего поколения — Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, которая состоится 20 апреля в Китае. Предварительные заказы на новинки откроются с 12:08 по местному времени (7:08 мск).

В преддверии мероприятия Huawei продемонстрировала дизайн новых моделей, получивших градиентную окраску во всех цветовых вариантах, кроме чёрного и белого. Смартфоны выполнены в корпусе с плоскими гранями. Как и у предыдущей серии Pura 80, на задней панели смартфонов размещён такой же треугольный модуль камеры с закруглёнными углами.

Huawei не стала раскрывать спецификации новинок. Ожидается, что они будут базироваться на процессорах Kirin 9030 или Kirin 9030 Pro. Последний имеет девять ядер с тактовой частотой до 2,75 ГГц. Для управления устройствами, по всей видимости, будет использоваться HarmonyOS 6.1 «из коробки».

Также в смартфонах может использоваться технология оптимизации оперативной памяти HyperSpace Memory, представленная в Mate 80 Pro Max, позволяющая виртуально расширять объём ОЗУ за счёт флеш-памяти.

Серия Pura 90, по слухам, будет оснащена системой обработки изображений Maple второго поколения, а также большим 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Смартфон Huawei Pura 90 Pro будет доступен для предзаказа в четырёх цветах — чёрном (Mulberry Black), белом (Coconut White), оранжевом (Orange Soda) и розовом (Pink Guava). Модель будет предложена в следующих конфигурациях памяти: 12+256 Гбайт, 12+512 Гбайт, 16+512 Гбайт и 16 Гбайт + 1 Тбайт.

В свою очередь модель Pura 90 Pro Max станет доступна в чёрном (Obsidian Black), золотистом (Dawn Gold), фиолетовом (Sunset Purple), оранжевом (Orange Ocean) и сине-зелёном (Emerald Lake) цветах с такими же конфигурациями памяти.