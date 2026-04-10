Пользователи Instagram✴ теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго

Пользователи соцсети Instagram✴ теперь могут редактировать свои собственные комментарии, что будет полезным, например, если была допущена ошибка при написании. Исправить такие ошибки можно простым редактированием, тогда как прежде для этого требовалось удалить комментарий и написать его заново.

В сообщении Instagram✴ сказано, что пользователи могут редактировать свои комментарии в течение 15 минут после их публикации, чего должно быть достаточно для исправления ошибок. Представитель компании отметил, что каких-либо ограничений на редактирование нет, т.е. в 15-минутном отрезке пользователь может не только исправить ошибки, но и добавить что-то к изначальному посланию или же наоборот, сократить его.

Для использования новой функции достаточно нажать кнопку «Редактировать», которая появляется после публикации рядом с комментарием. Любые отредактированные комментарии имеют серую пометку о том, что они были скорректированы после изначальной публикации.

Возможно, новая функция не кажется чем-то значимым. Однако в масштабах всей соцсети, количество ежемесячно активных пользователей которой в прошлом году превысило 3 млрд человек, это может быть существенным изменением, которое позволит сократить количество комментариев, написанных с ошибками.