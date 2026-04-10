Пользователи Instagram✴ теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго

Пользователи соцсети Instagram теперь могут редактировать свои собственные комментарии, что будет полезным, например, если была допущена ошибка при написании. Исправить такие ошибки можно простым редактированием, тогда как прежде для этого требовалось удалить комментарий и написать его заново.

В сообщении Instagram сказано, что пользователи могут редактировать свои комментарии в течение 15 минут после их публикации, чего должно быть достаточно для исправления ошибок. Представитель компании отметил, что каких-либо ограничений на редактирование нет, т.е. в 15-минутном отрезке пользователь может не только исправить ошибки, но и добавить что-то к изначальному посланию или же наоборот, сократить его.

Для использования новой функции достаточно нажать кнопку «Редактировать», которая появляется после публикации рядом с комментарием. Любые отредактированные комментарии имеют серую пометку о том, что они были скорректированы после изначальной публикации.

Возможно, новая функция не кажется чем-то значимым. Однако в масштабах всей соцсети, количество ежемесячно активных пользователей которой в прошлом году превысило 3 млрд человек, это может быть существенным изменением, которое позволит сократить количество комментариев, написанных с ошибками.

Теги: ii, соцсети, интернет
