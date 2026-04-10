Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях

Норвегия сделала исторический шаг в развитии экологически чистого морского транспорта, разместив заказ на 20 электрических «летающих» паромов модели P-12 компании Candela. Сделка заключена норвежским оператором Boreal AS и считается крупнейшим в мире проектом такого рода. Новые суда будут курсировать вдоль изрезанного побережья и фьордов страны, где традиционно доминировали дизельные скоростные паромы.

Ранее в этом году паром Candela P-12 совершил заплыв на 300 км вдоль побережья Швеции и Норвегии, уложившись в трое суток пути. Стоимость прохождения каждого километра маршрута была меньше одного евро. При этом судно не выбрасывало вредные вещества в процессе работы, что свойственно двигателям внутреннего сгорания. Важной особенностью парома является то, что его аккумуляторы заряжаются от тех же станций, что и электромобили. Это позволяет использовать готовую зарядную инфраструктуру в районе причалов или мобильные зарядные станции в прицепах машин, если там ещё нет инфраструктуры. Тем самым эксплуатация паромов может начаться немедленно, без длительной подготовки сети зарядных станций или мест для замены батарей на заряженные.

Изюминкой паромов Candela P-12 является наличие подводных крыльев и компьютерного управления движением судна. При скорости выше 18 узлов крылья поднимают корпус судна над водой. Благодаря этому сопротивление воды снижается примерно на 80 %, что радикально уменьшает энергопотребление. Паром способен развивать крейсерскую скорость около 25 узлов (примерно 46 км/ч), перевозить до 25 пассажиров и преодолевать расстояние около 40 морских миль (74 км) на одном заряде батареи. Таким образом, P-12 успешно конкурирует с традиционными дизельными паромами, соединяющими прибрежные поселения.

Всего норвежский оператор заказал 20 паромов. Первые два парома планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, а остальные будут поставлены поэтапно до 2030 года. Крупный заказ свидетельствует о переходе от пилотных проектов к массовому внедрению технологии. Норвегия с её уникальным побережьем становится идеальной площадкой для тестирования морского электрического транспорта, а успех проекта может открыть путь для глобального распространения подобных судов в других странах. Добавим, что суда P-12 производит шведская компания, запустившая процесс мелкосерийной сборки в 2023 году.