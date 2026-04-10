Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях

Норвегия сделала исторический шаг в развитии экологически чистого морского транспорта, разместив заказ на 20 электрических «летающих» паромов модели P-12 компании Candela. Сделка заключена норвежским оператором Boreal AS и считается крупнейшим в мире проектом такого рода. Новые суда будут курсировать вдоль изрезанного побережья и фьордов страны, где традиционно доминировали дизельные скоростные паромы.

Ранее в этом году паром Candela P-12 совершил заплыв на 300 км вдоль побережья Швеции и Норвегии, уложившись в трое суток пути. Стоимость прохождения каждого километра маршрута была меньше одного евро. При этом судно не выбрасывало вредные вещества в процессе работы, что свойственно двигателям внутреннего сгорания. Важной особенностью парома является то, что его аккумуляторы заряжаются от тех же станций, что и электромобили. Это позволяет использовать готовую зарядную инфраструктуру в районе причалов или мобильные зарядные станции в прицепах машин, если там ещё нет инфраструктуры. Тем самым эксплуатация паромов может начаться немедленно, без длительной подготовки сети зарядных станций или мест для замены батарей на заряженные.

Изюминкой паромов Candela P-12 является наличие подводных крыльев и компьютерного управления движением судна. При скорости выше 18 узлов крылья поднимают корпус судна над водой. Благодаря этому сопротивление воды снижается примерно на 80 %, что радикально уменьшает энергопотребление. Паром способен развивать крейсерскую скорость около 25 узлов (примерно 46 км/ч), перевозить до 25 пассажиров и преодолевать расстояние около 40 морских миль (74 км) на одном заряде батареи. Таким образом, P-12 успешно конкурирует с традиционными дизельными паромами, соединяющими прибрежные поселения.

Всего норвежский оператор заказал 20 паромов. Первые два парома планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, а остальные будут поставлены поэтапно до 2030 года. Крупный заказ свидетельствует о переходе от пилотных проектов к массовому внедрению технологии. Норвегия с её уникальным побережьем становится идеальной площадкой для тестирования морского электрического транспорта, а успех проекта может открыть путь для глобального распространения подобных судов в других странах. Добавим, что суда P-12 производит шведская компания, запустившая процесс мелкосерийной сборки в 2023 году.

Материалы по теме
В США разрешили ограниченное использование электрических аэротакси для коммерческих полётов
В России стартовала сборка первого отечественного водородного поезда — на одном баке он проедет 725 км, выпуская лишь пар
Полностью электрический паром на подводных крыльях установил рекорд, пройдя 300 км за трое суток
Рынок ПК начал год уверенным ростом на 2,5 % — Asus и Apple приросли сильнее всех
Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз
SpaceX завершила прошлый год с убытками в $5 млрд, хотя выручка составила $18,5 млрд
Теги: электрический транспорт, судоходство, норвегия
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 13 мин.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 45 мин.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 2 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 2 ч.
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы 2 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 2 ч.
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд 2 ч.
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую 3 ч.
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности 3 ч.
Пользователи Instagram теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго 3 ч.
Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США 56 мин.
SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе 2 ч.
Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200 2 ч.
ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ 2 ч.
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G 3 ч.
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки 3 ч.
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях 3 ч.
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX 3 ч.
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing 4 ч.