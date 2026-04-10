Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot

Mozilla разместила в блоге публикацию, в которой выступила с критикой Microsoft и её стратегии по навязыванию своих продуктов пользователям — в том числе сервисов искусственного интеллекта. Mozilla предложила предоставлять людям выбор и не требовать от них лишних действий.

Microsoft решила удалить интеграцию Copilot из стандартных приложений «Фотографии», «Блокнот», «Ножницы» и «Виджеты», но внедрение ИИ-помощника она проводила слишком агрессивно, напомнили в Mozilla. Так, приложение Microsoft 365 Copilot в какой-то момент просто установилось на Windows для всех подписчиков пакета Microsoft 365 — согласия у них не спрашивал никто. На ноутбуках с Copilot появилась специальная кнопка для запуска ИИ-помощника, и переназначить её оказалось непросто; значок приложения по умолчанию закрепили на панели задач. Компания намеревалась интегрировать Copilot в центр уведомлений, приложение «Параметры» и в «Проводник». Всё это вызвало массовое недовольство пользователей.

Для Microsoft эта практика является стандартной, напомнили в Mozilla — аналогичным образом софтверный гигант навязывает и другие свои продукты. Так, при работе с панелью поиска в Windows 10 и 11 автоматически открывается Edge независимо от того, какой браузер установлен в системе по умолчанию; аналогично устроен переход по ссылкам из Outlook и Teams. Процесс выбора стороннего браузера по умолчанию намеренно усложнён; а средств миграции на другие платформы не предусмотрено — все настройки по умолчанию заданы к выгоде Microsoft.

В качестве контрпримера Mozilla приводит свой опыт с браузером Firefox. Он получил поддержку ИИ, чтобы облегчить работу пользователей: осуществлять перевод, анализировать файлы PDF, предлагать описания картинок на страницах и комфортно управлять группами вкладок. Но все функции ИИ в Firefox отключаются единым триггером, хотя можно контролировать каждую из них индивидуально. Microsoft же отказалась от своих намерений только после того, как пользователи её продуктов начали проявлять массовое недовольство, а продвижение альтернативных решений из-за доминирующего положения Microsoft предельно усложнилось. Последнее слово должно оставаться за пользователем, подчеркнули в Mozilla.