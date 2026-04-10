Сегодня 10 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Mozilla раскритиковала Microsoft, котора...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot

Mozilla разместила в блоге публикацию, в которой выступила с критикой Microsoft и её стратегии по навязыванию своих продуктов пользователям — в том числе сервисов искусственного интеллекта. Mozilla предложила предоставлять людям выбор и не требовать от них лишних действий.

Источник изображения: mozilla.org

Источник изображения: mozilla.org

Microsoft решила удалить интеграцию Copilot из стандартных приложений «Фотографии», «Блокнот», «Ножницы» и «Виджеты», но внедрение ИИ-помощника она проводила слишком агрессивно, напомнили в Mozilla. Так, приложение Microsoft 365 Copilot в какой-то момент просто установилось на Windows для всех подписчиков пакета Microsoft 365 — согласия у них не спрашивал никто. На ноутбуках с Copilot появилась специальная кнопка для запуска ИИ-помощника, и переназначить её оказалось непросто; значок приложения по умолчанию закрепили на панели задач. Компания намеревалась интегрировать Copilot в центр уведомлений, приложение «Параметры» и в «Проводник». Всё это вызвало массовое недовольство пользователей.

Для Microsoft эта практика является стандартной, напомнили в Mozilla — аналогичным образом софтверный гигант навязывает и другие свои продукты. Так, при работе с панелью поиска в Windows 10 и 11 автоматически открывается Edge независимо от того, какой браузер установлен в системе по умолчанию; аналогично устроен переход по ссылкам из Outlook и Teams. Процесс выбора стороннего браузера по умолчанию намеренно усложнён; а средств миграции на другие платформы не предусмотрено — все настройки по умолчанию заданы к выгоде Microsoft.

В качестве контрпримера Mozilla приводит свой опыт с браузером Firefox. Он получил поддержку ИИ, чтобы облегчить работу пользователей: осуществлять перевод, анализировать файлы PDF, предлагать описания картинок на страницах и комфортно управлять группами вкладок. Но все функции ИИ в Firefox отключаются единым триггером, хотя можно контролировать каждую из них индивидуально. Microsoft же отказалась от своих намерений только после того, как пользователи её продуктов начали проявлять массовое недовольство, а продвижение альтернативных решений из-за доминирующего положения Microsoft предельно усложнилось. Последнее слово должно оставаться за пользователем, подчеркнули в Mozilla.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений
Microsoft объяснила блокировку аккаунтов VeraCrypt и других открытых сервисов невнимательностью самих разработчиков
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую
Теги: microsoft, mozilla, ии
microsoft, mozilla, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 13 мин.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 45 мин.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 2 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 2 ч.
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы 2 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 2 ч.
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд 2 ч.
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую 3 ч.
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности 3 ч.
Пользователи Instagram теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго 3 ч.
Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США 56 мин.
SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе 2 ч.
Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200 2 ч.
ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ 2 ч.
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G 3 ч.
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки 3 ч.
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях 3 ч.
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX 3 ч.
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing 4 ч.