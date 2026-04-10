Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200

Имя китайской компании Sharetronic Data Technology всплыло ещё при первичном обсуждении обстоятельств скандала с поставками санкционных серверных систем Supermicro в Китай. Недавно эта компания сама подтвердила, что в прошлом году располагала партиями серверов Supermicro на базе ускорителей Nvidia H100 и H200, поставки которых в КНР были запрещены до недавних пор.

Источник изображения: Nvidia

Как сообщает Bloomberg, китайская Sharetronic сама раскрыла национальным регуляторам, что в период с мая по июнь прошлого года поставила своей дочерней структуре в Шэньчжэне 276 серверных систем Supermicro на базе указанных ускорителей Nvidia на общую сумму $92 млн. Подобную партию сложно назвать крупной, но важнее другое — сделка демонстрирует, что рыночный оборот запрещённого к отправке в Китай серверного оборудования процветал как минимум в прошлом году.

Откуда Sharetronic получила эти серверные системы, не уточняется. При этом представители Supermicro отрицают какую-либо свою взаимосвязь с этой компанией, даже не причисляя её к своим клиентам. Nvidia в очередной раз отметила, что её клиенты и партнёры берут на себя обязательства не поставлять запрещённое властями США оборудование в Китай. Как отмечает Bloomberg, американские чиновники, причастные к расследованию по делу об организации контрабанды оборудования Supermicro в Китай, не смогли пояснить, является ли Sharetronic клиентом этого поставщика. Представители Sharetronic заявили агентству, что их компания не сотрудничает с Supermicro и не имеет с ней никаких связей, а раскрывать своих поставщиков не обязана. Указанное оборудование, по её словам, она приобрела по легальным каналам, которые соответствуют требованиям действующего законодательства. История Sharetronic насчитывает более двух десятилетий; с 2024 года при участии FCloud она активно участвует в строительстве ИИ-инфраструктуры по всему Китаю. Указанный партнёр имеет официальную авторизацию Nvidia, дающую ему право распространять на территории страны облачные решения этой американской компании.

Серверные системы Dell летом прошлого года также закупались Sharetronic, но этот американский производитель не обнаружил признаков контрабанды в Китай какой-либо своей продукции. Nvidia отказалась пояснять, как скажется на статусе её партнёра FCloud история с поставками запрещённого оборудования в Китай. Недавно американские власти разрешили поставлять ускорители Nvidia H200 в КНР, но официальные поставки всё равно требуют согласования с американскими регуляторами. По состоянию на май 2025 года поставки как H100, так и H200 в Китай были официально запрещены, что и вызывает вопросы после изучения сделок с участием Sharetronic за указанный период.

Теги: supermicro, nvidia, китай, контрабанда
