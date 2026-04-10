Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений

Microsoft сообщила изданию Windows Latest, что Copilot предназначен для всех сценариев использования, а не только для развлечений, хотя в её обновлённом руководстве «Условия использования Microsoft Copilot» утверждается обратное, на что ранее указали пользователи.

В документе сообщается, что ИИ-помощнику не следует доверять во всём. «Он может совершать ошибки и работать не так, как задумано. Не полагайтесь на Copilot в плане важных советов. Используйте Copilot на свой страх и риск», — предупреждает Microsoft.

Это предупреждение, впервые замеченное пользователями платформы Reddit, до сих пор находится на веб-сайте компании. В свою очередь, Microsoft отметила, что документ устарел, поскольку был создан, когда Copilot был частью Bing как Bing Chat.

«Фраза “для развлечения” — это устаревшая формулировка, существовавшая с момента первоначального запуска Copilot в качестве сервиса поиска в Bing. По мере развития продукта эта формулировка больше не отражает того, как Copilot используется сегодня, и будет изменена в нашем следующем обновлении», — сообщила Microsoft ресурсу Windows Latest.

По всей видимости, когда Copilot был похож на Bing Chat и только набирал популярность, а большие языковые модели только начинали получать распространение, Microsoft продвигала его исключительно как развлекательный инструмент. Но теперь компания рассчитывает на более обширную аудиторию, включающую профессионалов, которые смогут использовать Copilot в своей деятельности для различных задач.