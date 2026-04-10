Huawei представила смартфон Enjoy 90m Plus с ёмкой батареей

Вышедшая ранее серия смартфонов Huawei Enjoy 90 включает в себя три модели — помимо базовой, это Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 Pro Max. Теперь к ним присоединился смартфон Huawei Enjoy 90m Plus, информация о котором появилась на официальном сайте производителя.

Huawei Enjoy 90m Plus оборудован ЖК-дисплеем скромного разрешения HD+ с частотой обновления 120 Гц и сквозным вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели размещена единственная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8 и поддержкой 10-кратного цифрового зума.

Смартфон работает на процессоре Huawei Kirin 8000. Размер оперативной памяти производитель не раскрыл, но известно, что объём встроенного накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт. В качестве программной платформы выступает HarmonyOS 6.0.

Ёмкость аккумулятора составляет 6620 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 40 Вт. Huawei Enjoy 90m Plus располагает боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7, а также кнопкой X для быстрого запуска приложений и выполнения других действий.

Толщина корпуса смартфона составляет 8,32 мм при массе 212 г. Huawei Enjoy 90m Plus предлагается в расцветках Starry Black (чёрная), Feather White (белая) и Coral Orange (оранжевая). Дату выхода смартфона в продажу и его цену производитель пока не уточнил.