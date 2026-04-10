В Южной Корее ввели схему бесплатного базового доступа к мобильному интернету. Семь миллионов абонентов местных операторов смогут бесплатно пользоваться доступом в интернет на скорости 400 кбит/с по исчерпании лимитов трафика в основном тарифе. Предложение действительно для операторов SK Telecom, KT и LG Uplus.

Все абоненты операторов получают неограниченный доступ к мобильному интернету на скорости 400 кбит/с на входящем канале, пожилым гражданам предоставляется дополнительный трафик — а операторы восстанавливают кредит доверия. Граждане страны уже не могут обходиться без доступа к онлайн-сервисам, пояснил вице-премьер страны Пэ Кёнхун (Bae Kyunghoon), а операторам необходимо восстановить свою репутацию: у SK Telecom была масштабная утечка; 3 Тбайт данных LG Uplus оказались в даркнете; а с фемтосот KT распространялось вредоносное ПО.

Бесплатный базовый доступ в мобильный интернет — не единственное проявление раскаяния нерадивых операторов. Они обязались ввести недорогие тарифные планы для сетей 5G с абонентской платой до 20 000 вон ($13,50) и увеличить пакеты гигабайтов и минут для пожилых людей. Власти также добились обещаний модернизировать сети Wi-Fi в метро и поездах дальнего следования.

Вице-премьер Пэ, со своей стороны, обещал поддержать исследования в области сетей с поддержкой приложений искусственного интеллекта. Операторов он призвал увеличить инвестиции в сети, а не только в центры обработки данных, чтобы сделать приложения ИИ доступными для широкой аудитории.