Framework предрекла смерть ПК в их теперешнем виде

Компания Framework намеревается 21 апреля провести презентацию и в преддверии этого мероприятия она опубликовала манифест, в котором описала текущее состояние рынка ПК. «Я создал эту компанию специально, чтобы перезагрузить и исправить сломавшуюся отрасль», — заявил основатель Framework Нирав Патель (Nirav Patel) и добавил, что свою задачу он пока не выполнил.

Цены на память, накопители и процессоры выросли до беспрецедентных уровней в мире, «где первостепенную роль играет ИИ, а доступ к вычислительным ресурсам измеряется токенами». Поэтому, считает эксперт, «существует вполне реальный сценарий, при котором персональные компьютеры, какими мы их знаем, умрут». В облачные решения вкладываются колоссальные ресурсы, а оборудование для ПК дорожает, и у людей, не располагающих значительными средствами, пропадает желание владеть оборудованием, которым они пользуются. «Индустрия призывает вас ничего не иметь и быть счастливыми. Компьютеры — уже не велосипеды для ума. Они превращаются в машину на автопилоте, которая доставит вас прямо к месту назначения», — предупреждает Нирав Патель.

Что именно Framework собирается представить 21 апреля, неизвестно, но такие заявления явно привлекут внимание к мероприятию — все подробности компания пообещала опубликовать на YouTube и поделиться информацией с сообществом. Framework стремится выпускать компьютеры, «которыми вы можете владеть на самом глубоком уровне и делать с ними всё, что хотите». Сейчас этот производитель, как и все остальные, пытается справиться с дефицитом памяти, поэтому он вынужден время от времени повышать цены — пока они стабилизировались, но это не более чем «временная передышка», заверили недавно в компании.