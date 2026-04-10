Сегодня 10 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Framework предрекла смерть ПК в их теперешнем виде

Компания Framework намеревается 21 апреля провести презентацию и в преддверии этого мероприятия она опубликовала манифест, в котором описала текущее состояние рынка ПК. «Я создал эту компанию специально, чтобы перезагрузить и исправить сломавшуюся отрасль», — заявил основатель Framework Нирав Патель (Nirav Patel) и добавил, что свою задачу он пока не выполнил.

Источник изображения: frame.work

Цены на память, накопители и процессоры выросли до беспрецедентных уровней в мире, «где первостепенную роль играет ИИ, а доступ к вычислительным ресурсам измеряется токенами». Поэтому, считает эксперт, «существует вполне реальный сценарий, при котором персональные компьютеры, какими мы их знаем, умрут». В облачные решения вкладываются колоссальные ресурсы, а оборудование для ПК дорожает, и у людей, не располагающих значительными средствами, пропадает желание владеть оборудованием, которым они пользуются. «Индустрия призывает вас ничего не иметь и быть счастливыми. Компьютеры — уже не велосипеды для ума. Они превращаются в машину на автопилоте, которая доставит вас прямо к месту назначения», — предупреждает Нирав Патель.

Что именно Framework собирается представить 21 апреля, неизвестно, но такие заявления явно привлекут внимание к мероприятию — все подробности компания пообещала опубликовать на YouTube и поделиться информацией с сообществом. Framework стремится выпускать компьютеры, «которыми вы можете владеть на самом глубоком уровне и делать с ними всё, что хотите». Сейчас этот производитель, как и все остальные, пытается справиться с дефицитом памяти, поэтому он вынужден время от времени повышать цены — пока они стабилизировались, но это не более чем «временная передышка», заверили недавно в компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: framework, презентация, пк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
