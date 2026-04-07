Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память

Производитель модульных ноутбуков Framework опубликовал в корпоративном блоге пост, в котором предостерёг потребителей от преждевременной радости из-за замерших цен на память. Это временное явление, заявил гендиректор компании — цены, по его мнению, скоро продолжат рост.

Источник изображения: frame.work

«В некоторых областях наблюдаем стабилизацию цен, но всё указывает, что это временная передышка; до конца 2026 года мы и дальше увидим волатильность и рост цен», — заявил глава Framework Нирав Патель (Nirav Patel). Рынок дал игрокам небольшую паузу, благодаря которой компания в ближайшие перспективе обойдётся без очередного повышения цен на память — компания пока сохранила ценники на DDR5. Производитель успел закупиться твердотельными накопителями, поэтому продолжает реализовывать их недорого, но скоро запасы исчерпаются, и в следующих партиях SSD будут дороже. Первым, отметил господин Патель, подорожает 4-Тбайт WD SN850x.

В модели Framework Desktop используется оперативная память LPDDR5x, которая продолжает дорожать, и компании пришлось повысить цены на 128-Гбайт модель. «Даже с учётом этого Framework Desktop остаётся одним из наиболее дешёвых способов получить доступ к 128 Гбайт для локального запуска моделей искусственного интеллекта», — предупредил гендиректор Framework. Несколько лучше у производителя обстоит дело в сегменте ноутбуков, добавил он: «Что касается Framework Laptop 16, у нас есть редкие [теперь] хорошие новости. Нам удалось зафиксировать более низкие цены на процессоры и вернуть стоимости некоторых конфигураций на первоначальный уровень. В то же время, из-за роста цен на память нам пришлось повысить цену на конфигурацию с 64 Гбайт DDR5».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel пообещала и дальше выпускать устаревающие процессоры Raptor Lake, чтобы помочь пережить дефицит DDR5
Xiaomi рассказала, насколько на самом деле смартфоны стали дороже из-за кризиса памяти
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца
Samsung в первом квартале нарастила операционную прибыль в 8,5 раз до рекордных $37,9 млрд
Broadcom расширила контракт по снабжению Google ИИ-чипами, Anthropic тоже почувствует выгоду
Дефицит Mac Mini и Mac Studio усугубляется: сроки поставки растянулись вплоть до сентября
Теги: framework, память, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 2 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 26 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 3 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 4 ч.
