Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память

Производитель модульных ноутбуков Framework опубликовал в корпоративном блоге пост, в котором предостерёг потребителей от преждевременной радости из-за замерших цен на память. Это временное явление, заявил гендиректор компании — цены, по его мнению, скоро продолжат рост.

«В некоторых областях наблюдаем стабилизацию цен, но всё указывает, что это временная передышка; до конца 2026 года мы и дальше увидим волатильность и рост цен», — заявил глава Framework Нирав Патель (Nirav Patel). Рынок дал игрокам небольшую паузу, благодаря которой компания в ближайшие перспективе обойдётся без очередного повышения цен на память — компания пока сохранила ценники на DDR5. Производитель успел закупиться твердотельными накопителями, поэтому продолжает реализовывать их недорого, но скоро запасы исчерпаются, и в следующих партиях SSD будут дороже. Первым, отметил господин Патель, подорожает 4-Тбайт WD SN850x.

В модели Framework Desktop используется оперативная память LPDDR5x, которая продолжает дорожать, и компании пришлось повысить цены на 128-Гбайт модель. «Даже с учётом этого Framework Desktop остаётся одним из наиболее дешёвых способов получить доступ к 128 Гбайт для локального запуска моделей искусственного интеллекта», — предупредил гендиректор Framework. Несколько лучше у производителя обстоит дело в сегменте ноутбуков, добавил он: «Что касается Framework Laptop 16, у нас есть редкие [теперь] хорошие новости. Нам удалось зафиксировать более низкие цены на процессоры и вернуть стоимости некоторых конфигураций на первоначальный уровень. В то же время, из-за роста цен на память нам пришлось повысить цену на конфигурацию с 64 Гбайт DDR5».