Xiaomi 15T, Redmi Note 15 Pro 5G и Poco M8 — производительные и надёжные смартфоны

Компания Xiaomi предложила вниманию пользователей, решивших провести апгрейд, заменив смартфон на более новую модель, но пока не сделавших выбор, смартфоны Xiaomi 15T, Redmi Note 15 Pro 5G и Poco M8. Каждый из них по-своему интересен и рассчитан на свою аудиторию.

Xiaomi 15T обеспечит производительную работу и качественные фотоснимки благодаря использованию оптики Leica Summilux наряду с высокой автономностью. Смартфон базируется на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 8400-Ultra с тактовой частотой до 3,25 ГГц и нейропроцессором NPU 880 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Гбайт флеш-памяти UFS 4.1.

6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц поддерживает пиковую яркость 3200 кд/м². Также дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3, ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц, технологии HDR10+ и Dolby Vision. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free подтверждает низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и бликов, позволяя использовать смартфон в течение длительного времени без повышенного напряжения глаз. Прочное покрытие Corning Gorilla Glass 7i обеспечивает защиту от царапин.

Xiaomi 15T получил тройную основную камеру с оптикой Leica, включая 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 (f/1,7) с OIS и ЭФР 23 мм, который дополняют телефотомодуль на 50 мегапикселей (f/1,9) с ЭФР 46 мм и 12-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 120° и ЭФР 15 мм. Заявлена поддержка съёмки видео с разрешением до 4K с частотой до 60 кадров/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя (f/2,2).

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 67 Вт. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандарту IP68. Для управления устройством используется HyperOS 3 на базе Android 16 с пакетом ИИ-функций Xiaomi HyperAI.

В свою очередь, смартфон Redmi Note 15 Pro 5G построен на 4-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra с частотой до 2,6 ГГц и графическим процессором Mali-G615 MC2. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 12 Гбайт, флеш-памяти UFS 2.2 — до 512 Гбайт.

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 кд/м². Экран поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц, технологии Dolby Vision, HDR10+, а также 12-битную глубину цвета с 16 000-уровневой автоматической настройкой яркости. Три сертификата TÜV Rheinland подтверждают безопасность использования для глаз. Для защиты от царапин используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

Redmi Note 15 Pro 5G также оснащён 200-мегапиксельной основной камерой с сенсором на 1/1,4" и OIS (f/1,7) с поддержкой записи 4К-видео с частотой 30 кадр/с, дополненной 8-мегапиксельной широкоугольной камерой (f/2,2). Для съёмки селфи используется 20-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2 и поддержкой записи видео с разрешением 1080p при 30/60 кадр/с.

Автономность устройства обеспечивает батарея ёмкостью 6580 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Смартфон обладает защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP66, IP68, IP69, IP69K. Для управления устройство используется Android 15 с оболочкой Xiaomi HyperOS 2 и ИИ-функциями на базе Google Gemini.

Третий из предлагаемых для рассмотрения смартфонов — Poco M8 — отличается более компактными размерами. Он получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, обеспечивая яркость 800 кд/м2 с пиковым значением 3200 кд/м2. Также реализована ШИМ-регулировка яркости подсветки с частотой 3840 Гц и поддержка технологии Wet Touch Technology 2.0 для управления устройством мокрыми руками. При этом экран обеспечивает охват цветовой гаммы DCI-P3 и 12-битную глубину цвета, создавая яркое детальное изображение. Смартфон получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free, что гарантирует безопасность его использования в течение длительного времени для зрения.

Poco M8 базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Гбайт, флеш-памяти UFS2.2 — до 512 Гбайт с возможностью расширения на 1 Тбайт с помощью карты памяти.

Смартфон получил получил двойную основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком изображения Light Fusion 400 размером 1/2,88 дюйма (f/1,8) и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Камера поддерживает запись видео с разрешением до 4K с частотой 30 кадров/с. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 20-мегапиксельная камера.

За питание отвечает батарея ёмкостью 5520 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 2 с ИИ-функциями. Устройство по защите от влаги и пыли соответствует стандарту IP65.