«Это не игра. Это карьера»: правительство США предложило профессиональным геймерам стать настоящими авиадиспетчерами

Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) и Министерство транспорта США сегодня запустили рекламную кампанию, направленную на привлечение геймеров к работе авиадиспетчерами, что имеет решающее значение для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. В среднем авиадиспетчеры обслуживают около 45 000 рейсов в день.

В видеоролике, который начинается с логотипа Xbox One, а затем быстро переходит к нарезке сцен из популярных видеоигр в сочетании с жёсткими техно-ритмами, правительство пафосным слоганом «Это не игра. Это карьера» сообщает геймерам, что они всё это время готовились стать авиадиспетчерами. По словам создателей видеоролика, эта работа сделает любого любителя компьютерных игр обеспеченным человеком, ведь средняя годовая зарплата после трёх лет работы составляет $155 000.

Это весьма нетрадиционная тактика найма, особенно для правительства США, погрязшего в бюрократии. Но, по словам министра транспорта Шона Даффи (Sean Duffy) и администратора FAA Брайана Бедфорда (Bryan Bedford), в этом и заключается смысл. «Чтобы подготовить следующее поколение авиадиспетчеров, нам нужно адаптироваться», — уверен Даффи.

Он заявил, что хочет снизить процент отсева при подготовке диспетчеров воздушного движения, который в настоящее время составляет около 30 %, а ключ к успеху — это привлечение людей с нужными «скиллами». FAA и Министерство транспорта ссылаются на утверждения нескольких диспетчеров о том, что увлечение компьютерными играми помогло им отточить навыки, полезные в их работе, такие как быстрое мышление, сосредоточенность и управление сложными ситуациями.

США давно пытаются решить проблему нехватки авиадиспетчеров. Текучесть кадров, пандемия и приостановка работы правительства — всё это способствовало сокращению их числа с течением времени. По данным правительства, в настоящее время в системе обеспечения безопасности полётов США задействовано почти 11 000 сертифицированных диспетчеров. Это на 3000 человек меньше, чем необходимо для достижения целевого уровня укомплектованности штата.

Чтобы сократить разрыв, администрация США объявила и о других изменениях, включая ряд новых бонусов и поощрений, призванных как вознаградить новых сотрудников, так и побудить диспетчеров, имеющих право на пенсию, оставаться на работе дольше.

Теги: авиадиспетчер, управление трафиком, карьера, геймеры
