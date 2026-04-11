Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки

Компания Microsoft существенно упростила структуру программы Windows Insider для тестирования новых версий операционной системы Windows 11. В официальном блоге Microsoft менеджер по продуктам Алек Оот (Alec Oot) сообщил, что компания сократит количество каналов для распространения разных версий сборок Windows и предоставит больше контроля над выбором тех функций, которые участники программы хотят протестировать.

Структура каналов программы Windows Insider упрощается до двух основных каналов. Бета-канал (Beta Channel) теперь будет называться просто «Бета» (Beta), а каналы разработки (Dev Channel и Canary), будут объединены в «экспериментальный» (Experimental) канал. Именно здесь участники программы Windows Insider смогут быстрее всего получить доступ к новейшим функциям Windows. Оот добавляет, что в экспериментальном канале не всё «то, что вы видите и можете попробовать, обязательно останется и доберётся» до основой сборки операционной системы.

Пользователи канала Canary будут переведены в канал Experimental на основе конкретных сборок, соответствующих их основной версии Windows. Это две конкретные версии: Future Platforms и 26H1. Переход будет осуществляться следующим образом:

сборки Canary серии 29500 перейдут в экспериментальный канал (Future Platforms);

сборки Canary серии 28000 перейдут в экспериментальный канал (26H1).

Сборки Future Platforms предложат самый ранний предварительный просмотр для новых функций. Однако эти сборки «не соответствуют розничной версии Windows», поясняет Оот.

На канале Beta произойдёт ещё одно важное изменение. Microsoft прекратит практику постепенного внедрения новых функций. Если компания объявит о какой-то новой функции, то все участники тестирования сразу смогут получить эту функцию в рамках обновления. Это отличается от предыдущей практики постепенного внедрения, когда новые функции распространялись не среди всех участников, а среди определённой группы. Компания отмечает, что постепенное внедрение было предназначено для оценки эффективности функций перед их более широким распространением. Однако Microsoft признаёт, что такой подход сделал программу «непредсказуемой», и может означать, что «вы не получите новых функций, которые изначально побудили многих из вас присоединиться к программе Insider».

Для экспериментального канала будут внедрены настройки включения и отключения загрузки новых функций, чтобы пользователи могли получать только те функции, которые они хотят попробовать, и отключать те, которые им не нужны.

Программа Windows Insider для бизнеса (Windows Insider for Business) претерпит те же изменения, что и программа для обычных пользователей. В программе Windows Insider for Windows Server изменений не будет. Версии сборок Release Preview будут доступны в качестве дополнительной опции для тех, кто хочет попробовать производственные сборки незадолго до их общего выпуска.

Microsoft также работает над возможностью переключения между версиями сборок Windows без потери всего программного обеспечения и настроек.

«В зависимости от вашего канала, для выхода из программы предварительной оценки Windows или даже для перехода с одного канала на другой иногда может потребоваться стереть данные с устройства и выполнить чистую установку Windows. Это может стать препятствием как для тех, кто только задумывается о вступлении в программу, так и проблемой для участников программы, которые хотят выйти из неё. Чтобы сделать этот процесс более простым и единообразным, мы вносим некоторые изменения в фоновом режиме, чтобы участники программы могли использовать обновление на месте (in-place upgrade, IPU) для перехода с одной версии на другую. В большинстве случаев это позволит переключаться между экспериментальной, бета-версией и предварительной версией выпуска на одной и той же основной версии Windows или выйти из программы без необходимости чистой установки ОС. Обновление на месте занимает немного больше времени, чем обычное обновление, но при этом ваши приложения, настройки и данные сохраняются», — сообщил Оот.