Xiaomi повысила цены на смартфоны Redmi K90 Pro Max и Redmi Turbo 5 в Китае

Xiaomi повысила цены на востребованные смартфоны под маркой Redmi на китайском рынке. Изменения коснулись возглавляющих линейку моделей Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max.

Повышение цен, заявил производитель, связано с «продолжением резкого роста» стоимости основных компонентов, и в первую очередь — чипов памяти по всему миру. Заметнее всего подорожал Redmi K90 Pro Max, ценник на который во всех конфигурациях поднялся на 200 юаней ($29,32). Базовый вариант в конфигурации 12/256 Гбайт вместо 3999 ($586,25) теперь стоит 4199 юаней ($615,57). Старшая версия с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 1 Тбайт c прежних 5299 ($776,83) подорожала до 5499 юаней ($806,15).

В случае с Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max производитель не стал повышать цены напрямую, а отменил скидки в рамках весенних рекламных акций — смартфоны вернулись к стандартным розничным ценам. При этом сохранилась субсидия в размере тех же 200 юаней ($29,32) на варианты с накопителем на 512 Гбайт. В итоге базовый Redmi Turbo 5 теперь стоит от 2299 юаней ($337,03) в конфигурации 12/256 Гбайт, а Turbo 5 Max — от 2499 юаней ($366,35) в том же варианте.

Сюрпризом это, пожалуй, не стало. Цены на память растут уже не первый месяц, и производителям уже приходится хотя бы частично перекладывать эти издержки на конечного потребителя.