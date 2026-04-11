реклама
Xiaomi повысила цены на смартфоны Redmi K90 Pro Max и Redmi Turbo 5 в Китае

Xiaomi повысила цены на востребованные смартфоны под маркой Redmi на китайском рынке. Изменения коснулись возглавляющих линейку моделей Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max.

Повышение цен, заявил производитель, связано с «продолжением резкого роста» стоимости основных компонентов, и в первую очередь — чипов памяти по всему миру. Заметнее всего подорожал Redmi K90 Pro Max, ценник на который во всех конфигурациях поднялся на 200 юаней ($29,32). Базовый вариант в конфигурации 12/256 Гбайт вместо 3999 ($586,25) теперь стоит 4199 юаней ($615,57). Старшая версия с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 1 Тбайт c прежних 5299 ($776,83) подорожала до 5499 юаней ($806,15).

В случае с Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max производитель не стал повышать цены напрямую, а отменил скидки в рамках весенних рекламных акций — смартфоны вернулись к стандартным розничным ценам. При этом сохранилась субсидия в размере тех же 200 юаней ($29,32) на варианты с накопителем на 512 Гбайт. В итоге базовый Redmi Turbo 5 теперь стоит от 2299 юаней ($337,03) в конфигурации 12/256 Гбайт, а Turbo 5 Max — от 2499 юаней ($366,35) в том же варианте.

Сюрпризом это, пожалуй, не стало. Цены на память растут уже не первый месяц, и производителям уже приходится хотя бы частично перекладывать эти издержки на конечного потребителя.

Материалы по теме
Xiaomi представила смартфон Redmi Turbo 5 c Dimensity 8500-Ultra и батареей на 7560 мА·ч за $290
Xiaomi представила смартфон Redmi Turbo 5 Max с батареей на 9000 мА·ч и чипом Dimensity 9500s
Xiaomi выпустила глобальные версии Redmi Note 15 Pro+ и Note 15 Pro — от $399
Qualcomm не уверена в способности Samsung выпускать для неё 2-нм чипы с нужным качеством
На падающем рынке смартфонов Apple нарастила поставки iPhone и выбилась в лидеры
Xiaomi 15T, Redmi Note 15 Pro 5G и Poco M8 — производительные и надёжные смартфоны
Теги: xiaomi, redmi, повышение цен
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake
Resident Evil Requiem стала первой игрой 2026 года с Denuvo, которую полноценно взломали пираты
В мессенджере Max нашли 213 уязвимостей — за них белые хакеры получили почти 22 млн рублей 5 мин.
ИИ оказался никудышным в ставках на спорт — он проиграл всё на матчах английской Премьер-лиги 9 мин.
Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад 15 мин.
ИИ-агенты оказались уязвимы перед атаками на маршрутизаторы 2 ч.
ФБР научилась читать удалённые сообщения в Signal 2 ч.
Meta не смогла отвертеться от очередного иска по поводу зависимости подростков от социальных сетей 7 ч.
Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки 8 ч.
Новая статья: NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — когда футбол был настоящим. Рецензия 14 ч.
Инсайдеры: спустя семь лет после Metro Exodus новая Metro наконец готова к анонсу 16 ч.
Исследователи c помощью ИИ превратили обычные умные часы в систему точного отслеживания движений руки 16 ч.
I-O Data и Verbatim пообещали не бросать производство приводов и дисков Blu-ray 27 мин.
Глава Microsoft Сатья Наделла объявил «красный код» для Copilot 34 мин.
Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю 6 ч.
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается 6 ч.
За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell 7 ч.
В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана 7 ч.
Учёные предложили неожиданный способ регистрации гравитационных волн — такой простой, что даже не верится 8 ч.
Qualcomm не уверена в способности Samsung выпускать для неё 2-нм чипы с нужным качеством 8 ч.
Intel поставит Google несколько поколений Xeon и IPU 15 ч.
Big Battlemage наконец предстал на фото: в Сети показали разборку видеокарты Intel Arc Pro B70 20 ч.