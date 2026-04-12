В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore объявила о старте продаж в России телевизора нового поколения на базе технологии Micro RGB. Это решение ориентировано на премиальный сегмент и предлагает, как утверждает производитель, беспрецедентный уровень цветопередачи.

Ключевой особенностью новинки стал 115-дюймовый дисплей с подсветкой из микроскопических RGB-светодиодов размером менее 100 мкм. В отличие от традиционных систем с Mini-LED, здесь каждый диод управляется индивидуально не только по яркости, но и по цвету. Поверх такой «цветной» подсветки установлена ЖК-матрица с разрешением 4K, что позволяет добиться более точного контроля на уровне субпикселей. В результате заявлен 100-процентный охват цветового пространства BT.2020 — одного из наиболее строгих стандартов цветопередачи.

За обработку изображения отвечает специализированный Micro RGB AI-процессор. Он в реальном времени анализирует сцены, оптимизируя цветопередачу и звук. Дополнительно используется технология Micro RGB Color Booster Pro, усиливающая насыщенность приглушённых оттенков, а также Micro RGB Precision Color, обеспечивающая более глубокую и реалистичную картинку. Последняя получила сертификацию немецкого института VDE.

Телевизор оснащён антибликовым покрытием Glare Free, снижающим отражения при ярком освещении, а также выполнен в сверхтонком металлическом корпусе. За безопасность отвечает платформа Samsung Knox с многоуровневой защитой, а программной основой служит Tizen OS с гарантированными обновлениями на протяжении до семи лет.

Новинку Samsung Galaxystore представила в рамках тематического мероприятия в Переделкино, посвящённого 20-летнему лидерству Samsung на рынке телевизоров. В ходе встречи компания напомнила о ключевых этапах развития ТВ-направления — от первых дизайнерских моделей и 3D-телевизоров до массовых 8K-панелей и решений с ИИ, подчеркнув, что именно Micro RGB рассматривается как следующий этап эволюции дисплеев.

Телевизор Samsung Micro RGB уже доступен в рознице по рекомендованной цене от 2,999 млн рублей, что подчёркивает его позиционирование как флагманского решения для домашнего кинотеатра.