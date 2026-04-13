3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Общенациональная блокировка интернета в ...
реклама
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов

В конце февраля власти Ирана решили отключить доступ к интернету на всей территории страны под предлогом начала военной операции со стороны США и Израиля. Блокировка длится уже свыше 1000 часов и может считаться одной из самых продолжительных среди событий такого масштаба во всём мире.

Источник изображения: Unsplash, Arman Taherian

Источник изображения: Unsplash, Arman Taherian

Как отмечает Tom’s Hardware, для иранских пользователей обладание терминалом спутниковой связи Starlink тоже не является спасением, и даже наоборот — их владельцам грозит смертная казнь. Почти 44 дня подряд в Иране отсутствует интернет, и власти прилагают усилия к подавлению работы спутниковой сети Starlink с использованием военного оборудования, как отмечалось ещё в январе. Ближневосточная серверная инфраструктура американских компаний типа OpenAI, Microsoft, Apple и Google для иранских военных стала целью — если не на деле, то хотя бы на словах.

По данным ресурса NetBlocks, который отслеживает подобные шатдауны, на протяжении более чем 43 дней интернет-трафик в Иране остаётся на уровне 1 % от докризисного уровня. Впрочем, по имеющимся данным, в Ливии интернет отсутствовал на протяжении шести месяцев, поэтому само по себе отключение в Иране пока не может претендовать на звание рекордного. По данным Cloudflare, оставшийся 1 % трафика генерируется немногочисленными официальными пользователями, которые сохраняют доступ к ресурсам из «белого списка». Внутри страны трафик пропускается через средства мониторинга трафика, которые разрешают доступ только к одобренным заранее интернет-ресурсам.

Это уже не первое в Иране отключение интернета с начала этого года. Восьмого января доступ к сети был блокирован на фоне массовых протестов. К концу января ограничения немного смягчили, но не убрали окончательно. К середине февраля объём трафика в Иране доходил только до 50 % прежнего уровня. Подобные меры подорвали ту часть экономики Ирана, которая связана с онлайном. Торговля, например, просела на 80 %, и каждый день январского отключения обходился экономике страны в $35,7 млн.

Теги: иран, интернет, блокировка, блэкаут, отключение
иран, интернет, блокировка, блэкаут, отключение
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов 37 мин.
