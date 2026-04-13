После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры

На фоне замедления и блокировки мессенджера Telegram в России резко увеличилась аудитория пользователей азиатских сервисов. По итогам марта в среднем аудитория платформ из Азии выросла на 60 %, а наиболее популярными стали продукты из Китая, Турции и Кореи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования МТС AdTech.

В сообщении сказано, что в целом спрос на альтернативные мессенджеры в стране в первом квартале нынешнего года увеличился на 50 %. Так ежемесячно активная аудитория (MAU) турецкого сервиса BiP в России по итогам марта выросла на 105 % до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер Kakao Talk, ставший в марте вторым в рейтинге соцсетей в App Store, увеличил аудиторию на 82 % до 436,4 тыс. человек. Количество пользователей китайской платформы WeChat в России в марте выросло на 15 % до 1,15 млн человек.

Несмотря на это, самым быстрорастущим мессенджером в стране стала Telega — отечественный форк Telegram. Аудитория сервиса за отчётный период увеличилась на 160 % и составила около 7,5 млн человек. Несколько дней назад приложение Telega было удалено с площадки App Store, а Telegram ещё в марте начал особым образом маркировать профили, которые используют сторонние клиенты, поскольку взаимодействие с такими аккаунтами ведёт к снижению защищённости переписок.

«В целом за первый квартал 2026 года аудитория самого Telegram снизилась незначительно — на 1,5 % по отношению к четвёртому кварталу 2025 года, и мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с MAU в 102 млн пользователей», — говорится в исследовании.

Увеличение популярности азиатских мессенджеров среди россиян подтвердили другие операторы связи. По данным T2, основной приток пользователей WeChat пришёлся на середину января-февраль. За этот период ежедневная аудитория сервиса в стране увеличилась на 67 % до 50 тыс. пользователей, причём она сохраняется на этом уровне и сейчас. Там добавили, что в WeChat достаточно непросто зарегистрироваться, поскольку этот процесс требует получения SMS-сообщения из Китая. В T2 сообщили, что всплеск роста пользователей мессенджера Kakao Talk пришёлся на конец марта. Аудитория платформы за отчётный период выросла в 8,8 раза.

В «Мегафоне» также подтвердили рост числа пользователей Kakao Talk, BiP и WeChat. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев по данному вопросу. Представители Kakao Talk ранее говорили о намерении улучшить интерфейс и языковые функции для российских пользователей.