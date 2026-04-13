Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет

Согласно опросу, проведённому среди более тысячи австралийских детей и подростков, около 61 % тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет, имевших аккаунты в социальных сетях до вступления запрета в силу, сохранили доступ к одному или нескольким из этих сайтов. Исследование показало, что платформы социальных сетей не смогли ограничить доступ детей к своим приложениям.

Согласно недавно принятому в Австралии закону, крупные платформы социальных сетей обязаны предпринять «разумные шаги», такие как определение возраста, проверка личности или распознавание лиц, чтобы заблокировать доступ к своим платформам детям младше 16 лет, в противном случае им грозят штрафы до 26 миллионов фунтов стерлингов.

Как минимум шестеро из десяти детей, использующих YouTube, Snapchat, Instagram✴, TikTok и другие приложения, заявили, что не ощутили никаких попыток заблокировать их аккаунты. Каждый десятый сообщил, что использовал ложную личность, чтобы обойти проверку возраста.

Исследование показало, что 53 % несовершеннолетних пользователей TikTok сохранили доступ после введения запрета в декабре 2025 года. Аналогичные показатели наблюдались на YouTube и Facebook✴ (53 %), Instagram✴ (52 %) и Snapchat (47 %). Большинству подростков не приходилось искать обходные пути, поскольку платформы изначально не смогли идентифицировать и удалить их учётные записи.

Благотворительная организация Molly Rose Foundation, проводившая исследование, заявила, что оно поднимает серьёзные вопросы об эффективности запрета на использование социальных сетей лицами младше 16 лет. По мнению организации, запрет не оправдал ожиданий сторонников, которые утверждали, что он станет «срочным и решительным сдерживающим фактором». Вместо этого он создаёт у родителей «ложное чувство безопасности, в то время как технологические компании снимают с себя ответственность».

Тем не менее, сообщается о первых признаках некоторого положительного влияния запрета. Половина детей, которые ранее использовали попавшие под запрет соцсети, заявили, что теперь проводят меньше времени в интернете, хотя 37 % считают, что время, проведённое ими в социальных сетях, не изменилось. Около половины детей, потерявших доступ ко всем приложениям социальных сетей, заявили, что снижение осведомлённости о новостях положительно повлияло на их психическое здоровье и благополучие, успеваемость в школе и сон.