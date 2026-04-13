Lenovo снова подняла цену Legion Go 2 с 2 Тбайт — теперь консоль почти вдвое дороже, чем на старте продаж

Первоначальная цена игровой консоли Lenovo Legion Go 2 с накопителем ёмкостью 2 Тбайт, 32 Гбайт ОЗУ и процессором AMD Ryzen Z2 Extreme составляла $1480, но теперь на сайте производителя портативная консоль стоит $2850. Это на $1370 больше, чем цена на момент запуска в октябре прошлого года, то есть рост стоимости устройства за шесть месяцев превысил 92 %.

В некоторых розничных магазинах ещё сохранились двухтерабайтные модели консоли по более низкой цене. Самое выгодное предложение на сегодняшний день — $1850, что позволяет сэкономить $1000 по сравнению с новой ценой Lenovo. Неясно, как долго продержится этот запас, скорее всего, цена повысится после продажи складских запасов.

Lenovo пока не прокомментировала причины повышения цены, но, вероятно, это связано с продолжающимся глобальным подорожанием микросхем памяти, которое затрагивает многие области потребительской электроники. «Ползучее» повышение вместо единого изменения цен на все модели сбивает с толку потребителей, делая непредсказуемым момент для покупки новых гаджетов.

Ранее в апреле Lenovo изменила цены на свои модели Legion Go 2 более низкого ценового сегмента. Цена на версию с процессором AMD Ryzen Z2 и 16 Гбайт оперативной памяти выросла на 36 %, до $1500. Цена на версию с Ryzen Z2 Extreme, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт памяти подскочила на 48 % до $2000.

«Хотя Lenovo Legion Go 2 значительно улучшен, это не тот скачок вперёд, которого могли бы желать поклонники. Тем не менее, это достойное обновление для тех, кто хочет получить достойную производительность для портативных игр на ПК, сохранив при этом Windows 11», — говорится в обзоре Lenovo Legion Go 2 от издания PCMag, опубликованном в октябре 2025 года. Уже тогда журналисты критиковали завышенную, по их мнению, цену консоли.