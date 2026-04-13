реклама
Блогер смастерил «суперкупол» для ПК из 15 вентиляторов Noctua — температура системы упала на 20 °C

В марте автор YouTube-канала Major Hardware представил экспериментальную систему охлаждения процессора, объединяющую 15 миниатюрных 30-мм вентиляторов в единую конструкцию диаметром 120 мм. На этом он не остановился и решил масштабировать свою идею — он создал огромный вентилятор под названием Superdome («Суперкупол»), состоящий из 15-ти 120-мм кулеров Noctua, который полностью заменяет боковую стенку корпуса ПК.

Источник изображений: Major Hardware

За основу была взята 3D-модель боковой части корпуса Lian Li O11 Dynamic XL. На 3D-принтере была напечатана купольная основа, куда затем были установлены пятнадцать 120-мм вентиляторов Noctua. Кулеры и материалы для 3D-печати предоставила Noctua после запроса от Major Hardware, написавшего, что оценочная стоимость $500 — «довольно дорого для простого набора вентиляторов для такого странного маленького проекта». Видимо, компания сочла затею блогера неплохим PR-ходом.

Самой сложной задачей оказалась прокладка кабелей при подключении такого количества кулеров. Major Hardware призвал зрителей не «обращать слишком много внимания» на эти провода. «Это немного похоже на катастрофу, — отметил экспериментатор. — Я использовал много Y-образных соединителей, и это, пожалуй, всё».

По словам Major Hardware, получившийся мегавентилятор «довольно тихий… Он совсем не шумный. Мой компьютер [без нагрузки] шумит громче». Стандартный кулер Noctua A12X25 потребляет до 6,1 Вт энергии, а Superdome — 27,6 Вт (видимо, благодаря сниженному напряжению). Major Hardware утверждает, что это действительно мощное решение для охлаждения, которое позволило снизить температуру в Battlefield 6 с 86,3 °C до 66,9 °C.

Самым главным недостатком представленного мегакулера Major Hardware считает отсутствие пылезащиты. Тем не менее, он не хочет от него отказываться. «Это началось как мем, но я думаю, что, возможно, оставлю это на своём ПК из-за того, насколько хорошо работает система охлаждения», — заявил исследователь. Чертежи Superdome бесплатно доступны в интернете. Всё, что потребуется желающим создать аналогичную систему охлаждения — корпус Lian Li O11 Dynamic XL, 3D-принтер и 15 вентиляторов Noctua A12X25.

Яндекс.Метрика

window-new
